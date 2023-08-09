館長陳之漢稱「賴品妤cosplay是物化動漫」 遭吳欣岱怒轟：腦子哪裡有問題

民眾黨日前在活動上找「空姐應援團」熱舞，遭外界批評物化空服員、女性，而網紅館長陳之漢針對此事發表意見，舉了民進黨立委賴品妤cosplay為例，表示她「胸部都快跑出來」，質疑賴品妤是否物化動漫。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱也怒批館長「徹底污名化coser」、「究竟腦子是哪裡有問題？」

臉書「吳欣岱＠台灣基進」昨（8）日發文指出，陳之漢的影片經常「致敬」最紅的動漫，像近期就蹭了「我推的孩子」跟「進擊的巨人」，表面上看起來好像很潮、很喜歡動漫文化，但他卻全然不尊重coser文化。

吳欣岱表示，自己有過短暫的cos資歷，雖然比不上那些專業的愛好者，「但我知道coser打扮成喜歡的動漫電玩角色，目的是在向自己熱愛的作品致敬，她（他）們做這些事情是為了讓自己開心，請問這跟民眾黨聘請舞者穿上情趣空姐服跳熱舞、來取悅柯文哲到底哪裡一樣？滑坡也滑太大了吧？」

吳欣岱指出，館長到底是支持動漫文化還是反對動漫文化？完全無視於cosplay是一種很費時間、精力的高技術活動，徹底污名化coser，「究竟腦子是哪裡有問題？」

另一方面，賴品妤今（9）日也發長文回擊，館長的說法讓她與許多ACG同好瞠目結舌，對於他恣意評價女性的身體，賴更直言：「你沒有資格決定我是什麼樣子」。