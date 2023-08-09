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陳建仁疑暗酸南投防災無超前部署 曾銘宗：嚴厲譴責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長陳建仁（前排左三）日前高雄勘災行程，由高雄市長陳其邁（左二）陪同了解明霸克露鋼便橋搶修進度，圖／高市府提供
行政院長陳建仁（前排左三）日前高雄勘災行程，由高雄市長陳其邁（左二）陪同了解明霸克露鋼便橋搶修進度，圖／高市府提供

南投縣因暴雨釀災，造成多處坍方，行政院長陳建仁7日到高雄勘災，稱讚高雄的防災準備，隨後說「不像有些沒辦法超前部署，使得防災工作相當困難」，被認為是暗酸南投縣長許淑華防災不力。國民黨立法院黨團曾銘宗今表示，嚴厲譴責陳建仁救災看顏色。

國民黨團書記長謝衣鳯表示，希望行政院施政不分藍綠，即便現在執政縣市藍營居多，可是南投縣民、因災受傷的民眾都是台灣民眾，如果救災都要分顏色，這與台灣民眾發揮愛心不分藍綠，甚至不分國界是相違背的。

曾銘宗批，陳建仁過去經過民進黨的包裝，是個宗教家、科學家，沒想到政治性這麼高，全國人民都關注救災的時候，竟然暗酸南投沒有超前部署。大家看到許淑華不分日夜在進行救災，國民黨團嚴厲譴責陳建仁救災看顏色。

卡努颱風帶來豪雨重創南投縣仁愛鄉，天主教台中教區原住民總鐸區的仁愛鄉春陽、眉溪、發祥等部落受災嚴重，主教蘇耀文帶領神父、教友載物資賑災，撫慰受災教友。圖／取自天主教台中教區臉書
卡努颱風帶來豪雨重創南投縣仁愛鄉，天主教台中教區原住民總鐸區的仁愛鄉春陽、眉溪、發祥等部落受災嚴重，主教蘇耀文帶領神父、教友載物資賑災，撫慰受災教友。圖／取自天主教台中教區臉書

陳建仁 國民黨

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