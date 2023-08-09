網紅蓓蓓天母違建遭爆找她關說 黃瀞瑩澄清「絕無此事」
臉書粉專「跟蓓蓓一起變美麗」擁有18萬粉絲的網紅蓓蓓（李雅蓓），遭媒體爆料改建50年透天厝有違建嫌疑，7年間曾找來多位民代介入協調，更點名民眾黨北市議員黃瀞瑩關說北市府。人在歐洲參訪的黃瀞瑩今回應，近月接獲該案，強調絕無關說，批報導惡意扭曲其行為屬有心操作，回國後將立即採取法律追訴程序。
蓓蓓在台北天母買50年透天厝，2016年曾在臉書發文，「實現擁有透天的夢想，老屋翻新，挑戰50年老透天（簡約質感小透天）老屋購屋＋裝潢注意事項＋施工記錄」，也分享「這應該是我這輩子做過最瘋狂的事情，我們居然衝動到在台北買了透天。」
據鏡週刊報導，蓓蓓家在中山北路七段巷弄內，她在網路PO文，比對透天厝外觀，可看出違建位置就是主臥室外面的半開放式陽台；2016年被查報撐了7年，完全沒拆除、改善，期間找來新黨前市議員潘懷宗、民進黨前市議員王威中、無黨籍前市議員林瑞圖協調未果，建管處排定強制拆除都因議員介入而暫緩，更找上黃瀞瑩關切。
人在歐洲參訪的黃瀞瑩今澄清，「本人再次聲明絕無此事，本辦接獲此案後，建管處即回覆本案已排定拆除日期，爾後本辦再無介入，更從未有關說一事。」
黃瀞瑩表示，「鏡週刊以爆料人片面之詞形塑報導內容，通篇以含糊、抹黑之方式穿鑿附會，惡意扭曲本人行為，實屬有心操作。本人正隨團於國外進行參訪，回國後將立即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。」
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