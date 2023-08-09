高雄信賴台灣姊妹會 推陳其邁母親任榮譽總理事長

2024總統大選，國民黨陷入分裂整合困難，民進黨則相對凝結，由高市左楠區現任立委劉世芳專責籌備的「高雄市信賴台灣姊妹會」，昨召開首次籌備會，包括行政院前院長張俊雄夫人朱阿英、市長陳其邁的母親陳辜美貴，分任總顧問及榮譽總理事長，預訂11月19日舉辦成立大會，訴求總統勝選，高雄立委8席全上，政黨票衝高三大目標。

高雄市信賴台灣姊妹會第一次籌備會議，包括高雄市議長康裕成、議員李喬如、黃秋媖、李雅慧、湯詠瑜、黃飛鳳、陳慧文、李雨庭、剛加入民進黨的黃捷與高雄多個婦女社團領袖均出席，會中訂出3大策略目標。

立委劉世芳指出，賴清德出席全國信賴台灣姊妹會時承諾，會盡最大力量讓台灣每一個女性尊嚴地追求自己想要的生活；針對眾所關注的性騷議題，也採取零容忍的高標準，立法院也完成性平三法的修法，打造友善、可信賴的性騷防治制度。

「高雄信台灣姊妹會」預訂11月19日舉辦成立大會，籌備會已公推朱阿英擔任總顧問，陳其邁母親陳辜美貴擔任榮譽總理事長，百立文教基金會董事長邱李真守、高雄市女性領袖交流協會理事長高素珍，擔任共同召集人。