快訊

狗學校校長夫婦持敬老卡搭公車 司機碎念浪費國家資源下場曝

宅男心碎！林襄傳名花有主 對象是21歲小鮮肉

卡努、蘭恩、朵拉可能共存…吳德榮：三颱無共舞條件也不侵台 周五前防致災雨

高雄信賴台灣姊妹會 推陳其邁母親任榮譽總理事長

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨「高雄市信賴台灣姊妹會」昨召開首次籌備會，訴求總統勝選，高市八席立委全上。記者王昭月／翻攝
民進黨「高雄市信賴台灣姊妹會」昨召開首次籌備會，訴求總統勝選，高市八席立委全上。記者王昭月／翻攝

2024總統大選，國民黨陷入分裂整合困難，民進黨則相對凝結，由高市左楠區現任立委劉世芳專責籌備的「高雄市信賴台灣姊妹會」，昨召開首次籌備會，包括行政院前院長張俊雄夫人朱阿英、市長陳其邁的母親陳辜美貴，分任總顧問及榮譽總理事長，預訂11月19日舉辦成立大會，訴求總統勝選，高雄立委8席全上，政黨票衝高三大目標。

高雄市信賴台灣姊妹會第一次籌備會議，包括高雄市議長康裕成、議員李喬如、黃秋媖、李雅慧、湯詠瑜、黃飛鳳、陳慧文、李雨庭、剛加入民進黨的黃捷與高雄多個婦女社團領袖均出席，會中訂出3大策略目標。

立委劉世芳指出，賴清德出席全國信賴台灣姊妹會時承諾，會盡最大力量讓台灣每一個女性尊嚴地追求自己想要的生活；針對眾所關注的性騷議題，也採取零容忍的高標準，立法院也完成性平三法的修法，打造友善、可信賴的性騷防治制度。

「高雄信台灣姊妹會」預訂11月19日舉辦成立大會，籌備會已公推朱阿英擔任總顧問，陳其邁母親陳辜美貴擔任榮譽總理事長，百立文教基金會董事長邱李真守、高雄市女性領袖交流協會理事長高素珍，擔任共同召集人。

高雄市 劉世芳 陳其邁

延伸閱讀

同台蔣萬安曝陳年往事 陳其邁自嘲命苦：市長選3次做6年

城市高峰論壇與蔣萬安交流 陳其邁：相信蔣會解決社子島

蔣萬安、陳其邁城市論壇對談 交鋒社子島問題不露火氣

陳其邁談城市轉型 建議台北市民「給蔣萬安一點時間」

相關新聞

高雄信賴台灣姊妹會 推陳其邁母親任榮譽總理事長

2024總統大選，國民黨陷入分裂整合困難，民進黨則相對凝結，由高市左楠區現任立委劉世芳專責籌備的「高雄市信賴台灣姊妹會」...

路權大遊行／蔡政府砸逾600億甩行人地獄 為何仍難消除民怨

行人零死亡推動聯盟日前號召各政黨總統參選人、縣市首長、民意代表在當天一同參與820行人路權大遊行。政府致力改善「行人地獄」汙名，5月更拍板「行人優先交通安全行動綱領」，砸400億元改善人車安全，為何仍難消除民怨，繼續上演凱道大遊行？

【專家之眼】薩克斯傳奇

薩克斯（Jeffrey Sachs）是美國哥倫比亞大學經濟學教授，在可持續發展、經濟發展和消除貧困方面的工作而聞名，曾任...

救災正忙 陳揆諷南投沒SOP 泛藍批冷血

行政院長陳建仁前天暗諷南投防災沒有SOP等批評，南投縣長許淑華昨再回嗆，災區雨量大、山勢地形複雜，撤離不可能完全做到，「...

前瞻獨厚高雄？ 陳其邁槓柯文哲

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁昨出席天下雜誌主辦的城市高峰論壇，北、高近日為中央的前瞻補助款誰拿得多頻過招，前瞻預算也遭...

蔡總統未債留子孫？ 曾銘宗邀財長辯論

蔡英文總統及財政部日前皆稱執政任內舉債四三五○億元，未債留子孫。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨表示，蔡英文政府任內十三項特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦