【專家之眼】薩克斯傳奇

薩克斯（Jeffrey Sachs）是美國哥倫比亞大學經濟學教授，在可持續發展、經濟發展和消除貧困方面的工作而聞名，曾任聯合國秘書長的特別顧問，並擔任與早期千年發展目標（MDGs）相關的類似諮詢職位，致力於消除極端貧困和饑餓，並經常對發達國家的發展模式提出質疑。他因對COVID-19的起源，欣賞中國「一帶一路」的倡議，主張體現中國古老智慧，以及對於俄烏戰爭的立場，完全與西方主流意見對立而受到批評。

2022年薩克斯獲得第五屆「唐獎」的永續發展獎項，獎金高達五千萬台幣，高過諾貝爾獎的約三千萬台幣。8月初大師在台北，以「對話與永續發展」為題發表演講，強調了21世紀是中古世代的制度、石器時代的情緒，以及發展迅速的科技，確實發人深省。

薩克斯認為，由於當前各國的制度已不符合當代世界，因此面對了很多挑戰。比如科技發展雖為人類帶來進步，亦有能力和機會去解決貧窮問題，卻也有可能摧毀世界上所有的生命，也就是科技雖可載舟亦能覆舟。尤其在西方國家主導的世界中，已產生戰爭的危機，尤其是中美之間，他特別批判美國政客只為勝選而短視近利，導致今天世界的亂象。

為了直接面對上述的危機，薩克斯提倡「永續發展」（SDGs），以求共享繁榮、環境永續，以及世界和平。他認為，要避免人類的危機，需要先理解我們所處的世界秩序，其中包括1. 西方主導；2. 資本主義；3. 民族國家；以及4. 科技發展，而美國只追求權力而不認可永續發展。因而產生：1. 貧窮問題；2. 環境浩劫；與3. 戰爭威脅。

對此，薩克斯提出所謂的ABC解決方案，A就是亞里斯多德的倫理學，其中涉及捍衛對的與勸阻錯的行為；B是佛教，主張減少慾望；以及C是儒學，強調道德與和諧的作用等，確實切中時弊，也與中華傳統極為類似。

在慈濟功德會所辦的演講場合，筆者有幸與薩克斯教授會見，確實感到大師在美國受到強力的批判而仍舊勇往直前的精神毅力，極為值得稱道。此外，深感「唐獎」的識人之明，並藉此為促進人類永續發展厥功至偉，極為值得支持與鼓勵。相對的，當局卻對此不聞不問，相形之下，高下立判。