麻生：美日台要做好打仗的覺悟

日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎昨於「凱達格蘭論壇」發表演講，針對亞太情勢，他認為最重要的是不能發生戰爭，並要具備嚇阻的實力、決心及表達嚇阻的能力；他呼籲理念相同的國家如美、日、台必須清醒，充分發揮嚇阻力量，甚至要做好打仗的覺悟。

外交部及兩岸交流遠景基金會昨舉辦第七屆「凱達格蘭論壇－二○二三印太安全對話」，邀麻生太郎針對台海情勢及國際安全議題專題演講。

麻生太郎表示，二○○六年擔任日本外相期間就曾向時任日本首相安倍晉三提出「自由與繁榮之弧」的概念，強調區域的自由與穩定，並推動經濟穩定繁榮；安倍晉三亦在二○一六年提出自由開放的印太。日本首相岸田文雄今年訪問印度也提出「自由開放的印度太平洋」（FOIP）新行動計畫，主張印太地區應重視自由、法治，尊重並包容多元歷史文化，以及開放，並以此為基礎向前進。

麻生太郎認為，對日本最重要的事，就是不能在亞太區域發生戰爭，包括在台灣海峽上，所以必須要有嚇阻（deterrence）戰爭的能力。對於戰爭的反制須具備三個條件：一是具備嚇阻的實力，二是執行嚇阻的決心，包括人民對嚇阻決心的認同，最後必須要能夠清楚傳達，讓對手能夠清楚了解到嚇阻的決心。麻生太郎並以「福克蘭群島戰爭」為例，認為當初英國若能清楚向阿根廷表達動武的決心，說不定就能制止戰爭的發生。

麻生太郎呼籲，理念相近的國家，像是日本、台灣和美國必須要醒悟，現在要充分發揮嚇阻的力量，甚至要面對發生戰爭的可能性。他並表示，與台灣有緊密關係的鄰居日本應率先表態，向包括中國在內的國際社會發出嚇阻訊息。他認為目前日本政府支持台海和平的態度堅毅果決，這從日本先前公布的安保三文件中可看出，日本也正逐步推動安保政策修法，以因應二戰以來最嚴峻的區域挑戰。

麻生表示，維護和平不能靠光說不練，俄烏戰爭經驗顯示，以武力片面改變現狀的事件何時會發生，各界完全不得而知，或許在印太地區也可能發生。他希望明年台灣總統大選選出的新領導人，能持續堅持共享的普世價值，跟日本共同合作面對外部挑戰威脅。

國民黨立委陳以信認為，麻生太郎的言論是對台灣的關心，也是一記警鐘，顯示日方對於台海情勢的判斷遠比台灣認為的還要急迫，可說是戰雲密布，更提醒台灣必須提前準備面對台海局勢，也顯示這次選舉可能是在戰爭與和平之間做選擇。

【記者丘采薇／台北報導】蔡英文總統昨接見日本前首相麻生太郎，副總統賴清德則以午宴款待。麻生太郎提到，日本漫畫「航海王」的主角魯夫，沒有背叛過朋友，也沒有對朋友的危難見死不救；他期盼台灣與日本建立的深厚關係也能夠源遠流長、持續發展。