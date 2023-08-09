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救災正忙 陳揆諷南投沒SOP 泛藍批冷血

聯合報／ 記者江良誠賴香珊丘采薇林銘翰劉宛琳程遠述鄭媁／連線報導
投89線昨搶通，路況欠佳，晚上6時後到隔日7時30分預警性封閉。圖／南投縣府提供
投89線昨搶通，路況欠佳，晚上6時後到隔日7時30分預警性封閉。圖／南投縣府提供

行政院長陳建仁前天暗諷南投防災沒有SOP等批評，南投縣長許淑華昨再回嗆，災區雨量大、山勢地形複雜，撤離不可能完全做到，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」；泛藍陣營也批陳建仁冷血至極，用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。

行政院發言人林子倫昨表示，部分媒體與人士刻意扭曲陳建仁院長的話，指中央以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。

仁愛鄉因超大豪雨重創，隨災區搶救陸續完成，今天恢復上班，但仍停課。但防災爭議尚未停歇。許淑華昨指出，陳建仁三次公開指南投縣政府應該超前部署，但災區與災區不該互比較，一是南投地形狀況不同，救災防災業務不同；二是雨量不同，能承受的程度不同；三是防災流程全按中央指示，但一天下超過1千毫米的雨，要完全撤離是不可能的。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會指控總統車隊影響南投災區交通，立委孔文吉指蔡總統前天去勘災，導致從霧社下山的各式工程車、菜車及載送病患等車輛，因交通管制多等快2個小時。國民黨副發言人呂謦煒表示，中央理應與地方攜手合作，積極防救災，不是拿災民的苦難，作為政治鬥爭的工具，如此作為冷血至極。

呂謦煒指出，仁愛鄉下了當年莫拉克颱風等級的雨量，48小時達1055毫米，如果高雄遇到這樣豪大雨，相信民進黨政府一定會盡力迅速救災，為何南投縣府卻要忍受民進黨政府暗酸與嘲諷？

鴻海創辦人郭台銘昨在臉書指陳建仁非但未視民如子，甚至酸言酸語，拿南投當墊背，在災民傷口上撒鹽，毫無格局、偏離人性，「用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要」。

總統府發言人林聿禪昨回應，蔡總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的車隊縮減至5輛車；台14線上並沒有為總統車隊交管，指控並非事實。

「不再有孤島地區！」仁愛鄉長江子信說，目前仁愛鄉各部落的聯外交通都已恢復，不過整體道路狀況欠佳，且多為單線通行，原則上都採「管制性」通車，入夜封路禁止通行，若遇大雨或臨時出現坍方，也將隨時封閉道路。台電南投區處昨表示，經數日連夜搶修，仁愛鄉9成以上已恢復供電。

陳建仁 雨量 許淑華

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