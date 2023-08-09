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前瞻獨厚高雄？ 陳其邁槓柯文哲

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉陳敬丰／台北報導
高雄市長陳其邁出席未來城市高峰論壇，談高雄城市轉型。圖／取自2023天下城市論壇 蔣萬安、陳其邁對談直播影片
高雄市長陳其邁出席未來城市高峰論壇，談高雄城市轉型。圖／取自2023天下城市論壇 蔣萬安、陳其邁對談直播影片

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁昨出席天下雜誌主辦的城市高峰論壇，北、高近日為中央的前瞻補助款誰拿得多頻過招，前瞻預算也遭民眾黨主席柯文哲批評變「錢沾」，陳其邁昨說，有的城市跑得快、有的跑得慢，看預算只看局部有失公允，也隔空叫陣柯文哲，「要選總統的人，總是要來看前鎮漁港要不要改建，別只待在舒適圈說風涼話。」

民眾黨立委陳琬惠說，柯文哲所言都是在南部的所見所聞，陳其邁的說法是標準二元對立操作的一貫伎倆，不解釋問題、只會貼標籤。

柯文哲曾稱南部人很慘，陳其邁昨回「歡迎柯前市長多來南部走走。」陳也表示，前鎮漁港改善花81億被說獨厚高雄，現實是賣魚的攤商拿著臉盆裝漁獲，讓高價鮪魚放在地上拖，不符合衛生標準，還有漁工上了岸不能洗澡，只能在路邊沖水，這情何以堪？希望大家將心比心，多來南部看看。

被問到中央前瞻補助高雄獨拿四分之一是否大小眼時，陳其邁表示前瞻是特別預算，中央補助要把一般的公務預算、前瞻預算加總來算，才比較公平，「不要只講一個，沒講另外一個」。

陳其邁說，台北連蓋多條捷運，因為台北確實有需要，現在其他城市也都加緊在做捷運，不能說台北有鐵路地下化，高雄就不行，應該根據區域發展需求，這樣來看會比較公平。

蔣萬安、陳其邁昨同台，兩人談及社子島、大林蒲遷村議題，蔣萬安說，台北歷任市長都想解決社子島問題，從防洪、都計、環評到現在區段徵收，已經是最後一哩路，仍有許多問題待解，例如里長帶他看有些住戶沒有汙水排水系統，希望與中央合作加速解決。

陳其邁分享處理高雄大林埔遷村經驗時說，他相信蔣萬安可以解決社子島問題，「不要4年後選舉到了，還是老樣子」。

蔣萬安認同和中央溝通很重要，指大巨蛋過去歷經波折，他承諾上任一年內啟用，市府誠心與中央溝通，進度一路向前，屆時大家進到大巨蛋會非常驚豔。

蔣萬安也談到，去年底台灣被CNN報導成「行人地獄」，5月北市府已優先成立行人友善計畫，強力執法、施做道路工程，雖難免受阻力，仍會堅持做對的事。

陳其邁 蔣萬安 柯文哲

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