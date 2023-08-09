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「見過你曾祖父」麻生會蔣萬安很樂

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎（左）昨拜會台北市長蔣萬安（右），兩人相談甚歡。 記者林俊良／攝影
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎（左）昨拜會台北市長蔣萬安（右），兩人相談甚歡。 記者林俊良／攝影

日本前首相麻生太郎昨到台北市府拜訪市長蔣萬安，兩人聊了近一小時；蔣萬安說，他與麻生第一次見面卻無話不談，麻生任首相時對台日雙邊關係貢獻良多，包含台日打工度假簽證、松山機場與羽田機場航線對飛，希望未來台北和日本的城市有更密切合作，包括合辦東亞城市峰會，雙方也共同堅持捍衛區域和平穩定。

據了解，隨麻生到訪的眾議員鈴木馨祐，在會談中主動提到麻生太郎年幼時，曾於一九六○年代跟著外祖父吉田茂訪台，還與蔣萬安的曾祖父、故總統蔣介石見面。蔣萬安說，聊到這一段，麻生非常高興。

這場會談原預計卅分鐘，最後進行了五十多分鐘才結束。蔣萬安知道麻生太郎喜歡漫畫，特地準備三本台灣漫畫家的日文漫畫創作贈送，麻生太郎迫不及待翻閱，提及日本前兩年漫畫博覽會競賽，前兩名都是台灣漫畫家，很驚艷台灣漫畫及動漫產業的發展。

藍營人士認為，麻生太郎家族與蔣家有深厚交情，鈴木馨祐是蔣萬安老朋友，也是日本政壇未來重要的政治人物。麻生此行刻意安排與蔣萬安會面，無非是想藉這次拜會，維繫家族與蔣家的交情，更想認識國民黨未來的政治明星。

蔣萬安 麻生太郎 日本

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