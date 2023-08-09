美前亞太助卿：台已建立「不對稱外交防禦」

美國國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素昨天表示，他相信台灣已實質建立「不對稱外交防禦」的重要價值，雖然美國及大多數國家不與台灣建立外交關係，但事實上這概念的意義在於，許多國家明確表示對於維護台海和平穩定的想法，同時也呼籲中國應當克制。

羅素（Daniel Russel）在「凱達格蘭論壇─二○二三印太安全對話」中指出，現今仍有國家接受「一中原則」，但美國不接受，不僅於此，有些國家向中國發出訊號，亦即不會把中國對台灣的任何行動視為是中國內政，特別是在俄烏戰爭後，愈來愈多國家抱持相同觀點。

羅素強調，撇開正式外交關係，無論是在防疫期間、半導體抑或台灣開放與創新、民主及文化，台灣對世界的貢獻愈多，國際社會對台灣的評價將更高。

日本眾議員鈴木馨祐則表示，日本及其他盟友在俄烏戰爭、香港反送中及克里米亞危機後，已將中國、俄羅斯視為主要潛在威脅，現在要做的就是讓中國國家主席習近平相信攻打台灣對中國而言是要付出風險和代價。他還說，在產業層面上如何降低對中國的依賴也很重要，例如美國、澳洲、印度、日本等國家都應表現出捍衛台灣繁榮與自由的堅定承諾，同時對中國發出強烈訊息，讓他們明白侵犯台灣的代價非常高昂。

國防部智庫國防安全研究院執行長陳明祺指出，烏克蘭透過俄烏戰爭傳達給台灣一個重要訊息，關鍵就是要有強烈的戰鬥意志及凝聚力，因此台灣近年加強軍事訓練及改革，且世界各國團結向中國發出清晰聲音，讓中國進行任何軍事冒進行動時都會三思。他說，中國也從俄烏戰爭中學習到必須避免重蹈俄羅斯所犯下的錯誤，如果民主國家不團結，將可能一一被征服。

【記者丘采薇、周佑政／台北報導】蔡英文總統昨天出席凱達格蘭論壇開幕式表示，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，也不會尋求軍事對抗，她希望和周邊國家在和平、穩定且互惠原則下共存，「但我們隨時準備好，捍衛我們的民主和生活方式。」

她說，印太地區是目前全球成長最快的區域，也為全球經濟和安全提供保障。日本前首相安倍晉三勾勒出一個自由開放的印太地區願景，為新的區域夥伴關係奠定了基礎；在這樣基礎上，台灣希望和所有民主夥伴合作，除致力防止威權主義擴張，也希望能攜手解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並且打造更安全、具有韌性的供應鏈。