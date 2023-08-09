觀察站／麻生嚇阻說 反映日對中更強硬

日本前首相麻生太郎訪台，昨於專題演講中露骨地提到，為了有效嚇阻台海不發生戰爭，要有備戰的覺悟。其論調異常尖銳，雖說目的是要維持台海和平穩定，但這句「甚至要做好打仗的覺悟」，大有兵事一觸即發之感。

英國前首相特拉斯於今年五月訪台。儘管對中態度同樣強硬，不過，特拉斯的鷹派角色並不符合英國現行的對中政策；然而，麻生太郎作為自民黨副總裁，雖不能全然代表日相岸田文雄的立場，但麻生的說法不但更具參考價值，甚至直接反映現階段日本對中國大陸的政策方向。

特別是日本政府在去年十二月修訂三份安保相關文件，包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」與「防衛力整備計畫」，內容不但要求日本國防自衛隊應具備攻擊敵方基地的能力，同時要求提升國防開支，擬在二○二七年以前，將國防經費提高至日本GDP的百分之二，象徵日本在二戰後的安全保障政策出現重大轉變。

而早在去年日本公布的「國防白皮書」中，日方就已大幅增加台灣安保議題的內容，並在今年再度加碼，指中國正急速強化軍事力量，重申中國構成對國際秩序最大的戰略挑戰，這恐怕是中國去年大規模軍演，飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）導致的反撲。

由此可見，麻生太郎的「嚇阻說」，要求在面對中國威脅時，若要做到嚇阻戰爭發生，必須做好備戰的心理準備，並非他單方面的個人態度，反倒是重申了日本逐漸強硬的對中立場。

值得注意的是，麻生太郎並非單指台灣或日本，而是呼籲理念相同國家，點名美國、日本和台灣為同一聯合陣線，似有意暗示將台灣放入美日安保同盟當中，與他在二○二一年提到，「當台灣出事時，完全有可能讓日本陷入生存危機，美國與日本必須共同防衛台灣」的論述一致。

無論蔡英文總統或麻生太郎，昨天皆強調維持台海和平穩定，但說法的背後，卻經常是更高程度的備戰，以及二元對立的陣營畫分；就怕高喊和平穩定，有備戰之方卻無避戰之法，到了最後，淪為以和平之名引戰。