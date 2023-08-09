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蔡總統未債留子孫？ 曾銘宗邀財長辯論

聯合報／ 記者程遠述林銘翰屈彥辰／台北報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影

蔡英文總統及財政部日前皆稱執政任內舉債四三五○億元，未債留子孫。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨表示，蔡英文政府任內十三項特別預算編列二兆四九六六億元中，有一兆二千五百億元至一兆五千億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委一起來辯論。

曾銘宗指出，這些債務中包括新式戰機、海空戰力提升計畫採購、前瞻基礎建設第四期、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等特別預算，執行期間都是到下一任政府，也就是「還沒借」，但到下任政府會借，這就是債留子孫。

曾銘宗還說，防疫特別預算從編列決策到後來執行都混亂，他要求審計部進行專案查核，如有問題都應依法究辦，國會也應繼續監督。

民進黨團幹事長劉世芳表示，前瞻基礎建設計畫被在野黨批評得體無完膚，然而特別預算都是跨政府、跨年度及跨地域，政府從二○一八年到二○二二年的舉債金額為零，至於特別預算部分雖然有舉債，但蔡政府遵守財政紀律，每年不斷還本。

劉世芳說，希望在野黨不要用斷章取義的方式，一再汙衊蔡政府舉債，完全忽視政府在歲入、稅收方面有賺錢，這是目前政府持家秉持的精神。

蔡英文 共享經濟 劉世芳 曾銘宗 莊翠雲

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