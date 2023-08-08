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北市前監理所長涉貪 監察院今通過彈劾送懲戒法院

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監院全票通過彈劾台北市區監理所前所長袁國治。圖／聯合報系資料照片
監院全票通過彈劾台北市區監理所前所長袁國治。圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，台北市區監理所前所長袁國治涉嫌貪汙受賄，違反利益衝突迴避，多次收受與其有職務上利害關係者餽贈，並有行政程序外的不當接觸，罔顧法紀，敗壞官箴，今天監院全票通過彈劾。

監察院指出，袁國治因涉犯貪汙治罪條例，經法務部廉政署移請台灣台北地方檢察署檢察官偵查起訴，台灣台北地方法院審理後，判決袁國治犯2次不違背職務收受賄賂罪，各處有期徒刑10年、7年10月，應執行有期徒刑12年。

監察院調查指出，袁國治所為除涉犯貪瀆罪嫌，袁國治假借職務上權力、機會，收受與其有職務上利害關係者的餽贈，並為行政程序外的不當接觸，嚴重傷害機關廉潔形象，行政違失事證明確，情節重大。今天以13比0，全票審查通過監察委員蔡崇義、田秋堇提案，彈劾袁國治，移送懲戒法院審理。

監察院 貪汙

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