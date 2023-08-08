陳建仁勘災批南投讚高雄 林家興：「溫暖」內閣如此冷血？

南投重創，但行政院長陳建仁勘災時，大讚高雄有前瞻部署的眼光，不像南投還有幾位需要緊急後送。台中立委參選人林家興質疑自稱「溫暖堅韌」的內閣，救災不是不分顏色？論治水預算、統籌分配款、兩地雨量，南投巧婦難為無米之炊！

南投部分山區雨量甚至突破十幾年前最高紀錄，仁愛鄉超過1000毫米，造成嚴重的災情。台中市長盧秀燕確診，接到求助電話馬上指派台中市消防局、建設局前往搶修。

林家興說，應該是中央地方合力、救災優先的時刻，行政院陳建仁到高雄參加活動時，居然還拿高雄來比喻，稱陳其邁防災有超前佈署，「但有些縣沒辦法超前部署，使得防災工作相當困難」；後續勘災時，竟然還加碼說定高雄有前瞻佈署眼光，「不像南投還有幾位需要緊急後送。」

林家興說，過去在上任時宣稱自己是「溫暖堅韌」的內閣，沒想到說出來的話居然如此冷血。高雄做得好沒關係，有需要這樣消費南投？

國民黨執政時期，張善政擔任行政院長到台南救災的時候，會說賴清德沒有超前部署嗎？難道不是救災優先不分顏色嗎？

把南投及高雄補助經費攤開來進行比較：高雄治水預算超過189億，南投卻要政府自籌。若以統籌分配款來看，高雄有342億預算，南投則僅有63億元。

若以雨量來相比，南投累積雨量高達800毫米，是高雄累積雨量的4倍！但預算卻只有這些，根本巧婦難為無米之炊。

林家興表示，過去的總統及行政院長，無論藍綠，從沒有在災情尚未結束時，就提前譴責地方救災不力，身為行政首長應該要先協助指揮救災，而非打擊傷害居民的心情。

「救災應該不分藍綠」，林家興說當大家已經承受暴雨成災，實在不需要更多冷血政客的政治口水！