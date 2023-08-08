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陳建仁挨批暗酸南投 政院：扭曲發言令人遺憾

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照
行政院長陳建仁。本報資料照

行政院長陳建仁日前誇讚高雄市長陳其邁，「但有一些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署，就使得防災工作就會相當困難」，被指影射南投縣長許淑華。行政院發言人林子倫今表示，部分媒體與社會人士刻意扭曲陳院長日前發言，指稱中央政府以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。

林子倫表示，陳建仁近日發言旨在強調，不論中央政府、地方政府或是各部會，都應在災害來臨之前及早因應佈署，以將對民眾及其家園所造成的影響或傷害降到最低。現階段最重要的應是盡力協助各縣市受災地區，而非以政治口水操弄輿論，有心人士應停止不實臆測以免造成社會不必要的動盪。

林子倫表示，3日卡努颱風來襲期間，陳建仁第一時間即坐鎮災害應變中心與許淑華視訊連線，了解南投縣各項需求，並現場指示各部會協助處理，當日一早指派副院長鄭文燦前往南投縣盤點災情及協調中央政府各單位進行災害應變，如後送多名洗腎病患至醫院看診、電力修復、道路搶通及物資空投等各項需求，皆立即處置辦理，絕無所謂依政黨之分而差別待遇等情事。

林子倫表示，陳建仁今也責成秘書長李孟諺召集各部會就南投縣災後因應情況進行會議，會中李孟諺指示各相關部會應加速包含道路、用水用電、電信基地台等基礎設施復建，並先行統計預估補助地方政府經費，以移緩濟急支應，再由主計總處結算對地方政府災害準備金時予以扣除歸墊，以利相關復建工程加速完工，至盼中央與地方政府能持續通力合作，盡早完成各項災害修復工作，讓災區民眾盡速返回日常生活。

林子倫 陳建仁 許淑華 卡努颱風 災後

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