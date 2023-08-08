南投縣災情盤整 政院：通力合作後續復建

行政院秘書長李孟諺今召集各部會就卡努颱風南投縣後續災情進行盤整及因應討論，據各部會統計，截至今日中午前，南投縣仁愛鄉仍有5處避難處所開設中，共計收容104位民眾；台14線觀音瀑布至霧社路段沿途多處坍方土石，預計於今日深夜完成清運，明上午7時開放全線通行，部分路段於本月18日前將採短期保護，以維護通行安全。

李孟諺除感謝各部會於第一時點進入災區進行災害搶救及安置收容，使災損降到最低，並請各部會持續密切與南投縣府及仁愛鄉公所保持聯繫，確保相關救助、救災及後續復建工程能盡速完成。

內政部表示，此次卡努颱風造成仁愛鄉1名民眾不幸罹難，另溫泉區與合歡仙境民宿共計兩處受困情況，除58名當地居民備有儲糧安全無虞外，其餘民眾已全數撤離，空中救援執行共計派出12架次、13位救援人員，撤離44位災民，運送物資總計3300公斤。與此同時，空勤總隊各勤務隊保持1架備勤機24小時待命，可隨時出勤執行各項救災任務。關於後續風災災害申請救助，內政部於昨日已發函請各縣市進行提報，程序完備後將提供各項救助措施，輔導災區民眾盡速恢復日常生活。

衛福部表示，此次災區洗腎患者皆於前天上午前後送就醫，病情穩定。截至今日中午，共計開設5處收容處所，收容104位民眾。此次風災有8村提出物資需求，皆已完成投放，目前暫無物資投放需求；另廬山精英村沙庫斯部落原屬孤島，已向空勤總隊申請3架次黑鷹直升機空投物資，並於昨下午空投完畢，今日再查此部落已非孤島，暫無再次空投需求。災民慰助部分，賑災基金會依「重大天然災害災民賑助核給要點」，已函請縣市政府依相關規定提報名單，以利儘速發放死亡、失蹤、重傷賑助、緊急救助、住宅重建等賑助項目，並將原死亡及失蹤賑助發放每人40萬元提高至60萬元。

交通部表示，卡努颱風約造成省道台14線及台14甲線共計14處嚴重坍方，經全力搶通已於前日單線搶通，供民眾及救災機具通行。此次崩坍土方約計6萬立方公尺待清運，目前已剩餘約2萬立方公尺，預計今日深夜可全部運離。另有5處大規模路基缺口，目前以臨時阻絕及保護邊坡，供時段開放單線通行。其中忠勇橋、霧社及春陽段，短期保護預計於8月18日完成，長期復建最晚於明年6月30日前完成。

協助縣道搶修部分，公路總局已提供相關機具協助搶修，並與南投縣府確認，將盡速盤點及提供災區外搶修廠商名錄等各項資訊，請縣府盡速聯繫以利工程進行。中華電信近日出動近百位工程師進駐搶修，截至今日下午2時止，市話及行動電話已全部恢復通信，僅餘寬頻用戶78戶及MOD用戶126戶障礙逐步修復中，此次出動多台衛星行動通信移動車前進第一線機動因應通信需求。