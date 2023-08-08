批陳建仁防災「酸言酸語」 郭台銘：顏色區分人命政府沒存在必要

行政院長陳建仁日前稱有些縣市防災沒法超前部署「就使得防災工作相當困難」，被認為是暗諷這次災情嚴重的南投縣。鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文點名表示，陳建仁非但未視民如子，甚至酸言酸語，拿南投當墊背，為自吹自擂在災民傷口上灑鹽，毫無格局、偏離人性，「用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要」。

陳建仁日前在高雄稱讚高雄市長陳其邁防災事前超前部署，並說「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」。

郭台銘貼文表示，勘災本意是地方中央通力合作，卻變成個人與政黨的作秀，這個政府曾經高舉正義大旗，向原民慎重道歉，卻在部落有難時做政治消費；曾經喊著「同島一命」，如今卻差別待遇，執政縣市就當親兒子，非我族類即酸言酸語，那還要這樣的政府幹什麼？

郭台銘指出，把災區分顏色，人命也分顏色，完全遺忘了政治絕對不能偏離人性，所有攻防都是奠基在人民的福祉之上。

郭台銘說，丟失初衷的政客，心中最終只剩權力，不再有人民，盼陳建仁引以為戒，而主流民意終將反撲，必然將掀起浪潮，因為用顏色區分人命的政府，沒有存在的必要。