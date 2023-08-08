同台蔣萬安曝陳年往事 陳其邁自嘲命苦：市長選3次做6年

台北市長蔣萬安今天與高雄市長陳其邁同台，出席「2023天下城市高峰論壇」，交流城市治理等議題。陳其邁自曝是第一人跟蔣萬安說他以後會當台北市長，要他好好努力，還自嘲命苦市長選3次、任期只有6年，不像蔣萬安選1次做4年、2次8年，也不諱言「當縣市首長真的很辛苦」，希望大家要給縣市首長時間和包容，剛上任還是要花點時間磨合。

繼第一輪請雙方給彼此市政建議，主持人錢一珊接著提出假設性問題，今天在場如果有機會，要跟3位總統參選人提一個要求，並讓因行程要提早離席的蔣萬安先回答。正當蔣萬安拿起麥克風，陳其邁搶先一步說，「我先講，我先講，因為他要走，我要給他一點建議」，引起台下笑聲不斷。

陳其邁說，因為蔣萬安在這裡，他就公開講，在蔣當立委時，他是第一個跟蔣說，他以後會當台北市長，當時期許「你就好好努力啦，馬上就會當台北市長。」

他還自嘲和蔣不一樣，「我命很苦，落選又補選又連任，任期只有6年，我選了3次，選1次做2年」，大嘆多辛苦，蔣萬安選1次做4年、選2次做8年。也強調這是民主的可貴，沒人想到他會回鍋當市長，所以自己很珍惜。

陳其邁說，地方政府把事情做好最重要，藍綠在地方有時候不是那麼重要，「我去的時候，朝小野大，我們要跟議會合作，這樣才能夠......」，他話沒講完，對著蔣萬安說「你知道我的意思啦」，蔣萬安也接球，點頭表示意會，現場再度笑聲四起。陳強調地方推動市政，溝通很重要，因此自己不分藍綠，會很仔細聽議員在講什麼。

主持人暗示，北市交通還是沒那麼好，要安排蔣萬安講個話，這時陳其邁似乎沒聽懂，接續談「第二個呢......」，在主持人提醒下，陳才意會過來。

蔣萬安表示，過去與陳其邁在立法院當同事，陳也給很多建議。蔣說，地方政府必須跟中央合作，也強調溝通很重要，舉例大巨蛋過去歷經波折，他承諾上任一年內讓它正式啟用，市府誠心且願意跟中央溝通，和內政部坐下來談，一起來解決，很高興現在一直往前推進，也預告屆時大家進到大巨蛋會非常驚艷。

蔣萬安多次強調溝通很重要，不只地方政府跟中央，跨縣市溝通，彼此借鏡相互學習，希望各縣市好、台灣就好、國家就好，繼續朝這個目標前進。

蔣萬安分享完，就提前離席，前往與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。接著，陳其邁繼續分享，台北市副市長李四川以前是高雄市副市長，其實台灣就是那麼一丁點的地方，這幾年文官非常成熟，有非常傑出公務員，直呼「當縣市首長真的很辛苦」，有時候要給縣市首長一些時間、多一點包容，剛上任還是要花點時間磨合。