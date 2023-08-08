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民團發起820還路於民大遊行 時力要總統參選人走上街頭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨團今天舉行「行人大聯盟」記者會，立委王婉諭（左二）呼籲，下了車之後每一個人都是行人，行人大聯盟為的就是重視行人的議題，讓大家看見行人路權的重要性，而不是爭權奪利的各種政治聯盟，真正從人民出發，為人民著想。記者邱德祥／攝影
時代力量黨團今天舉行「行人大聯盟」記者會，立委王婉諭（左二）呼籲，下了車之後每一個人都是行人，行人大聯盟為的就是重視行人的議題，讓大家看見行人路權的重要性，而不是爭權奪利的各種政治聯盟，真正從人民出發，為人民著想。記者邱德祥／攝影

台灣近來被外媒冠上「行人地獄」的汙名，多個民間團體組成行人零死亡推動聯盟，預告在8月20日走上凱達格蘭大道，舉辦還路於民大遊行，時代力量黨主席王婉諭今天表示，請三位總統候選人承諾，用行動證明支援行人的決心，為行人的安全盡一分力。

時代力量上午與多個民間團體舉行「行人大聯盟記者會」，重申人本交通的重要性，邀請民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲等人，共同出席820還路於民大遊行。

王婉諭指出，人民已經無法再忍受交通事故，繼續造成家庭悲劇，交通事故每年奪走3000條人命、造成50萬人受傷，更讓社會每年付出超過6000億元的社會成本，光是今年1到5月，就有1309人死於交通事故，不但創下民進黨執政7年來的同期新高，更是退回10年前的水準。

王婉諭說，交通事故的受害者，沒有顏色黨派之分，人行空間不足、缺乏人本思維的道路設計，還有鬆散的駕照管理制度，造成台灣聞名國際的行人地獄，面對這種惡劣的環境，台灣需要的是在乎每一個人的「行人大聯盟」，而不是為了爭奪權力的各種政治聯盟。

王婉諭呼籲，賴清德、侯友宜、柯文哲等三位總統候選人，不要再繼續沉溺政治上的結盟，無論是不斷有人因為爭議退出選舉的「民主大聯盟」，還是一點理想性都沒有的「非綠大聯盟」，都不是人民真正需要的，請運用自己的政治影響力，為行人的安全盡一份力。

王婉諭也說，時代力量一直是交通改革的第一品牌，時代力量將提供中南部的遊覽車包車，號召所有支持者上凱道，同時邀請社會各界，一起為了自己、下一代的安全站出來，共同用行動支持交通改革、行人安全。

行人零死亡推動聯盟代表鄭侑青表示，走在台灣的道路，時常面臨沒有人行道、騎樓被佔用的情況，導致只能被迫走在馬路中間，以至於一年出現400位行人傷亡，影響到400個家庭，下了車大家都是行人，邀請民眾站出來參與遊行，達成行人零死亡的願景。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘表示，用路安全不只關乎每位民眾的權益，行人安全即是人權，應該在人車分流、汽機車禮讓行人、人行道改善、騎樓整平順暢、違規停車等面向努力，期盼讓「行人地獄」轉變成「行人天堂」的美麗新台灣風景。

消防員權益促進會理事張詠惟指出，一個消防員一次只能救一個人，但是錯誤的交通政策，卻能害死無數人，交通不分黨派，攸關著每個人的生活，期盼大家能參與820還路於民活動，讓我們能好好的走我們的路。

時代力量 王婉諭 人行道 柯文哲 賴清德 侯友宜 行人地獄

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