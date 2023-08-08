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見賴清德 麻生太郎盼台日如「航海王」：冒險中累積真摯情誼

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天中午宴請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率領的訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天中午宴請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率領的訪問團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天中午宴請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率領的訪問團，他感謝麻生對台灣的支持與關懷，展現維護印太和平穩定的決心。麻生致詞時則舉日本漫畫「航海王」的故事為例，強調主角魯夫在冒險過程中，增加許多夥伴與朋友，期盼台日也一樣持續積累朋友間真摯的情誼。

賴清德表示，麻生太郎此行來台參加凱達格蘭論壇，並在印太對話中發表重要演說，不僅切合印太的需要，也指出未來應該要合作的方向；為了表達對麻生的歡迎與感謝，他特別代表蔡總統在總統府設宴款待，也希望麻生此次來訪，能為未來台日關係奠定更好的合作基礎。

賴清德指出，在疫情期間，麻生協助促成日本政府捐贈420萬劑疫苗，幫助台灣走過困境；也公開支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」，守護台灣人民的健康。此外，亦公開支持台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，並公開肯定台灣是成熟的民主國家，同時也是經濟上信奉自由經濟的法治國家。

賴清德認為，台灣與日本享有共同價值。在台日關係歷史上，台灣與日本是互為信賴的安全夥伴，也是非常重要的貿易夥伴，期盼未來在既有基礎上，持續壯大台灣，並與日本、美國等民主國家，共同守護印太和平與穩定。他也希望台灣與日本未來在印太和平穩定，以及經貿產業鏈的發展上，能夠共創雙贏、共同合作。

麻生則表示，台灣海峽因受到中國擴張主義的威脅，加深了台海局勢的緊張關係，在此情況下，維護台海和平穩定是極為重要的事。因此，無論是日本前首相安倍晉三或是岸田政權期間，都非常重視印太區域的和平穩定。

麻生指出，自民黨青年局向來積極維護台灣與日本關係，包括他本人、安倍及現任的首相岸田，都曾擔任過自民黨青年局長；今天來訪的眾議員鈴木馨祐及中西健治，也都曾在自民黨青年局任職。

麻生也引述日本漫畫「航海王」的故事為例，主角魯夫在冒險過程中，增加許多夥伴與朋友，彼此間有深厚堅定的友誼。他期盼，台灣與日本也能如同這個故事一樣，持續交流、互動，積累朋友間真摯的情誼。他也期盼，未來，日本年輕的政治家也能持續為台日友好而努力，並期盼大家共同努力，一起培育新一代的年輕政治家。

副總統賴清德今天中午宴請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率領的訪問團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天中午宴請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎率領的訪問團。圖／總統府提供

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