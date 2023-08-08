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時力10月舉辦8周年黨慶活動 不會安排空服員被物化表演

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量下午舉行決策會後記者會，秘書長李兆立（右一）說明，時代力量增設1位發言人，未來將由現任新竹市議員廖子齊（右二）、中央黨部政策部主任林易瑩（左一）、新聞部主任余佳蒨（左二）共同擔任發言人。記者林銘翰／攝影
時代力量下午舉行決策會後記者會，秘書長李兆立（右一）說明，時代力量增設1位發言人，未來將由現任新竹市議員廖子齊（右二）、中央黨部政策部主任林易瑩（左一）、新聞部主任余佳蒨（左二）共同擔任發言人。記者林銘翰／攝影

時代力量10月15日舉行8周年黨慶，所有提名區域立委、不分區立委參選人都會在當天亮相，時代力量秘書長李兆立表示，時代力量認同性平與勞動價值，絕對不會安排造成空服員物化的演出，只要對議題有基本的認知，不會犯這些錯誤。

時代力量下午舉行決策會後記者會，李兆立表示，為了因應2024年的選戰需求，時代力量增設1位發言人，未來將由現任新竹市議員暨提名小組成員廖子齊、台南市前議員暨中央黨部政策部主任林易瑩，還有新聞部主任余佳蒨共同擔任發言人。

林易瑩說，過去曾擔任台南市議員，自從加入時代力量這個陣營以來，無論是擔任地方公職，或者中央黨部的職位，她一直都在台南服務。

林易瑩表示，希望未來能夠在中央黨部政策部，貢獻過去研究地方政策的經驗，產出更加完善、周延與更切中台灣社會亟需改革之處，更貼近人民心聲的政見，持續實踐時代力量認真、努力、為人民發聲的信念。

余佳蒨指出，時代力量從創黨至今過了8年，時代力量是個小黨，但卻是理念清晰、堅守初衷的好黨，時力對內強力監督，推動社會改革、與人民站在一起，對外堅守國家主權獨立，努力擴大台灣在國際的能見度。

余佳蒨說，時代力量將在10月15日舉辦8周年黨慶募款餐會，他們已經將相關資訊公布在官網，從2016年主打時力堅持改革，與人民站作伙。2020年公平正義，改變台灣。再到2024年堅持改革，無所畏懼，時代力量一直朝這樣的方向努力。

廖子齊表示，時代力量提名策略小組定期開會，目前朝向與社會大眾生活息息相關的議題領袖為主，包含居住正義、交通改革等，都是積極爭取合作的領域，持續和潛在適合人選密切聯繫，有關時代力量2024年不分區及區域立委提名人選，都會在黨慶當天向大家報告。

林易瑩指出，時代力量一向非常重視性別平權、勞工權益的部分，未來在相關的表演活動，都會做到一定的把關，盡量避免不必要的問題發生，我們可以在表演形式上做到妥善、讓賓客盡情歡樂的方式。

李兆立說，時代力量認同性平跟勞動價值，絕對不會在當天的黨慶活動，安排會造成空服員物化的表演，空服員長期在社會抗爭，只要對議題有基本的認知，還有堅持價值的政黨，不會犯這些錯誤。

2024選舉 2024立委選舉 時代力量

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