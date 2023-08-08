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國民黨團批政府舉債遺留子孫 民進黨團駁每年依法還本

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，前瞻基礎建設計畫被在野黨批評的體無完膚，特別預算是跨政府、跨年度跟跨地域，政府從2018年到2022年的舉債金額為零，特別預算部分雖然有舉債，但蔡政府遵守財政紀律，每年不斷還本。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳表示，有關前瞻基礎建設計畫的特別預算，這幾天被在野黨批評的體無完膚，他們甚至引用錯誤的數據跟法條，其實很多特別預算都有跨政府、跨年度跟跨地域的特性。

民進黨團書記長莊瑞雄說，不管是一般公務預算，或者是特別預算，都是白花花的銀子拿出來花，除了國庫剩餘很多錢，其他都是要舉債，依照公共債務法規定，中央政府應以當年度稅課收入，至少要還本5%到6%，如果歲入執行狀況很棒，還可以多還本。

莊瑞雄指出，從蔡政府上台以來，2017年的歲入歲出餘額25億、2018年1109億、2019年1207億、2020年1303億、2021年2979億，去年更達到4993億；債務還本部分，2017年是743億、2018年792億、2019年885億、2020年850億、2021年1200億，去年還了1500億。

莊瑞雄說，蔡政府非常負責任，從2018年到2022年的舉債金額為零，特別預算部分雖然有舉債，但是蔡政府遵守財政紀律，每年不斷還本。

莊瑞雄表示，不管是前瞻基礎建設計畫，還是防疫紓困的特別預算，立法院曾經通過決議，中央政府特別預算增加案，政府必須定期公告在各網站，並且函報財政委員會備查，這些東西在各個部會的網站都看得見，請問要怎麼藏債務，政府舉債要怎麼隱藏。

莊瑞雄說，從國民黨政府執政到現在，政府花了多少錢都逃不掉，舉債多少數字就掛在那邊，前總統陳水扁政府舉債多少，跑不掉會留下紀錄，前總統馬英九舉債多少，留待後人檢驗，阿扁政府如此，馬政府是如此，蔡政府亦復如是。

劉世芳表示，希望在野黨不要用斷章取義方式，一再污衊蔡政府舉債，完全忽視政府在歲入稅收方面有賺錢，這是目前政府持家秉持的精神。

莊瑞雄 劉世芳 前瞻基礎建設 債務 民進黨 國民黨

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