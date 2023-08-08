藍委指蔡總統影響南投災區交通 民進黨團反批見縫插針

國民黨立法院黨團今天指控，蔡英文總統車隊影響南投災區交通，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，蔡英文總統前陣子確診新冠肺炎，國民黨議員說是為了閃避勘災，「你去勘災罵你作秀，不去勘災罵你懶惰」，在野黨就是要找各種理由批評，見縫插針沒有必要。

颱風卡努挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，蔡總統昨天前往災區勘災，國民黨立委孔文吉今天舉行記者會表示，因為蔡總統昨天去勘災，導致要從霧社下山的各式工程車、菜車及病患等，因為交通管制，多等了快2個小時。

民進黨團幹事長劉世芳表示，有關蔬菜或農產品不能下山，不是因為有人去勘災，而是因為水流很湍急，有些道路被沖刷斷掉，過去幾天就有發生這樣的狀況，現在要確保人民的生命安全，還有進行災後的復原措施，農委會等相關單位都會協助幫忙。

洪申翰受訪時則說，對於政治人物來說，每當發生颱風等災害，勘災是許多民眾的期待，上回颱風侵襲台灣的時候，蔡總統確診新冠肺炎，國民黨議員跳出來說，確診是為了躲避勘災，「你去勘災罵你作秀，不去開災他要罵你懶惰」，在野黨就是要找話出來罵。

洪申翰批評，國民黨找盡各種理由批評，見縫插針沒有必要，蔡總統代表整個國家的最高領導人，對於西南氣流帶來的災難，民進黨非常重視南投，因此出動非常多國軍救災，「蔡總統作為三軍統帥，去勘災也是本來就是該做的事情。」