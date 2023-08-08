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巡護八號泊進台場晴海碼頭 東京首成我漁業巡護補給站

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡巡護八號資料照。圖/本報資料照
海巡巡護八號資料照。圖/本報資料照

海巡署今天說，海巡署執行公海漁業巡護任務的「巡護八號」，首度進入日本東京都心台場的晴海碼頭泊靠，東京首度成為我漁業巡護航線的補給點。

海巡署巡護八號今天進港時，考量安全，全程打開AIS訊號，訊號顯示艦艇今天上午通過日本東京都心台場的彩虹大橋，泊靠在港區核心地帶的晴海碼頭。

我國過去執行公海漁業巡護任務的巡護船，過去多以南太邦交國馬紹爾、帛琉等地作為補給港口，很少到非邦交國泊靠。

海洋委員會海巡署今天說，巡護八號暫泊日本東京台場，執行今年第2航次公海巡護，7月15日從高雄港出航，預計9月12日返台，共計60天。

海巡巡護八號進港時，傳被日本網友目擊，船隻早上通過日本東京都心台場的彩虹大橋，停靠在港口核心的晴海碼頭。因台灣公務船舶少見泊靠此地，引發討論。

據了解，巡護八號此次巡邏航線包括東京灣，因此選擇東京從事補給。

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