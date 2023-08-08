巡護八號泊進台場晴海碼頭 東京首成我漁業巡護補給站

鴻海創辦人郭台銘今天舉辦新書發表會，如同4年前出書場景，說明發動參選連署已箭在弦上。郭台銘7月中已認知到國民黨不可能「換侯」，但始終並未放棄與民眾黨總統參選人柯文哲合作。郭認為沒有參選人身分，民調難有起色，因此會先力拚民調，再以此與柯文哲整合，達成下架民進黨的目標。日前退出國民黨的彰化縣議長謝典林今也表明，如果無法整合，獨立參選只是徒勞無功，「我不會參與」。只是謝典林的表態，正好說明了郭台銘的困境。...

2023-08-08 15:00