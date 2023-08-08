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賴清德定義台獨助美方消疑慮？陳以信：言行像陳水扁

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德接受專訪，觸及台獨議題的說法被認為是在過境美國前，消除先前「走入白宮說」所造成的美方「疑賴論」。國民黨立委陳以信（圖）今分析，美方觀察重點在於賴清德的言行，賴的言行讓美方聯想到當年的前總統陳水扁。記者胡經周／攝影
民進黨總統參選人賴清德接受專訪，觸及台獨議題的說法被認為是在過境美國前，消除先前「走入白宮說」所造成的美方「疑賴論」。國民黨立委陳以信（圖）今分析，美方觀察重點在於賴清德的言行，賴的言行讓美方聯想到當年的前總統陳水扁。記者胡經周／攝影

國民黨立委陳以信今天說，美方觀察重點，在於民進黨總統參選人賴清德的言行，賴清德的言行，讓美方聯想到當年的前總統陳水扁。

賴清德接受電視專訪，觸及不少兩岸關係與台美關係議題。陳以信表示，美國一中政策，奠基在1979年制定的台灣關係法、美中三公報以及六項保證。目前為止，就算美國近年提出許多友台法案，但都沒有踰越一法三公報和六項保證，賴清德的說法，等於是直接挑戰美國一中政策，才造成美方疑賴。

陳以信說，賴清德提出的論述，讓美方大感意外，這不符合美台之間長期以來，希望能夠做到零意外的雙方互動默契，美方會聯想到陳水扁。賴清德最大的問題在於，對台灣主權議題的立場跟發言，屢讓美方感到意外和無法理解，頻頻試探美國對台政策的紅線，代表賴的行為接近當年的陳水扁，扁當年在美方的判斷裡，是麻煩製造者、兩岸關係的不穩定負面變數。

陳以信指出，現在美中關係脆弱而敏感，台灣因素如果又成為當中顯著的負面變數，對於未來美中關係的變化，會帶來不可預測的衝擊。當前美中關係最重要的事情，是在11月時美國舊金山主辦亞太經合會APEC，中國大陸的代表團，是否能由大陸國家主席習近平親自帶隊，也就是美方希望避免習近平抵制。

陳以信說，習近平到了舊金山，如何與美國總統拜登會晤，是會議上會晤，還是有會外會，會外會要如何會，這些都是美方關注的，希望不要受到台灣因素干擾。賴清德最需要去消除疑慮的對象，是要跟美方人士談，賴的行為越來越接近陳水扁，也讓美方產生賴如果當選總統，未來兩岸關係、台海局勢都會帶來負面衝擊的預期。

民進黨總統參選人賴清德。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者曾吉松／攝影

賴清德 美國 陳以信

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