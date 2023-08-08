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財部稱舉債四千億曾銘宗邀辯論：留下屆一兆二債不敢講

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗(圖左)今表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗(圖左)今表示，2兆4966億元的特別預算中，有1兆2500億元至1兆5000億元的債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府才執行，政府不敢講也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委來辯論。記者程遠述／攝影

對於民進黨政府的舉債問題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨政府2兆4966億元特別預算，有1兆2500億元至1兆5000億元債務還沒借，這些舉債會遺留到下屆政府執行，政府不敢講，也不敢承認，他邀請財政部長莊翠雲和民進黨立委一起來辯論，針對這些編到下屆政府要借的債務討論，不要用形容詞迴避問題。

曾銘宗說，蔡英文政府13項特別預算，編列2兆4966億元，大多舉債支應，財政部說的任內僅舉債4350億元，是沒有把特別預算尚未執行的1兆2500億元至1兆5000億元債務算入。

曾銘宗指出，這些債務包括新式戰機採購預算執行年度為2020年至2026年、海空戰力提升計畫採購特別預算2022年至2026年執行、前瞻基礎建設第四期特別預算2023年至2024年、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算2023年至2025年。

他說，這些預算執行期間，都是到下一任政府，也就是還沒借，到下任政府就會借，這是債留子孫，政府不敢講，民進黨60幾個立委也講不出一個道理，只會用形容詞。

曾銘宗表示，蔡英文政府將特別預算常態化，編列預算規畫決策混亂，以防疫紓困8400億元預算看，不僅最後一樣缺疫苗，缺快篩，不能挪用的項目，例如撥補信保基金編列870億元預算，現僅撥補245億元，占預算數28％，又如買疫苗編列350億元預算，當初多靠國內外捐贈，挪用到哪去也應說明。

曾銘宗說，當初編列防疫特別預算時，立法院審查防疫紓困條例第11條，2010年2月25日時，行政院送來版本是說要編上限600億元，4月協商時，版本變為編2100億元，當天上午朝野協商沒共識，中午休息後，民進黨再提出加碼2100億元，睡個午覺就增加到4200億元。

曾銘宗指出， 那年5月政府送到立法院版本，變成增加預算到8400億元，短期內可以變動這麼大，睡個午覺增加2100億元，足證民進黨政府預算編列的決策非常混亂。

曾銘宗說，防疫特別預算從編列決策到後來執行，他要求審計部進行專案查核，如有問題都應依法究辦，國會也應繼續監督。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，8400億元防疫特別預算政府編預算的決策過程非常混亂，曾「睡個午覺」就增加2100億元預算。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，8400億元防疫特別預算政府編預算的決策過程非常混亂，曾「睡個午覺」就增加2100億元預算。記者程遠述／攝影

民進黨 債務 蔡英文

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