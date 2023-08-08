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侯友宜明天提能源政策 民進黨團：下定決心被深藍綁架

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜預計明天公布能源政策。圖／報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜預計明天公布能源政策。圖／報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜預計明天公布能源政策，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，現在就可以預料侯友宜的發言，應該不會對深藍抵抗，侯友宜已經下定決心要被深藍綁架，侯友宜如果要提出核電延役的政見，應該要說明核廢料放在哪裡，還有對於核四廠態度反覆的質疑。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，洪申翰表示，民進黨團有收到訊息，侯友宜明天會公布能源政策，大家已經可以預料的到，侯友宜的發言不會對深藍抵抗，因為他已經下定決心要被深藍綁架。

洪申翰說，如果侯友宜要提出核電延役的政見，應該要說明幾個問題，包括過去作為新北市長，非常在意核廢料要放在哪裡，尤其是不要放在新北市，如果接下來要主張核電延役，請問高階的萬年核廢料要放在哪裡。

洪申翰指出，假使侯友宜主張要繼續使用核電，請問哪個縣市願意存放核廢料，現在多數的縣市都是國民黨執政，國民黨一向主張繼續使用核電，請問哪個國民黨執政縣市，自願存放萬年高階核廢。

洪申翰表示，按照侯友宜過往的說法，他很有可能要評估重啟核四，他曾經在2021年說核四是個假議題，為何當年覺得是假議題，現在卻還要把大家重新帶入假議題的評估，請問這是虛晃一招，還是想要討好深藍族群，或者只是給他們一個交代。

洪申翰說，侯友宜應該要回答大家兩個問題，包括核廢料要放在哪個縣市，還有為什麼當年說核四是假議題，現在卻又要重新評估假議題，然後大舉消耗台灣的各種資源，甚至掀起各種爭議跟對立，再度進到核四的漩渦，這些都是侯友宜應該說明清楚的事情。

侯友宜 洪申翰

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