柯辦強調：團結一切力量 不包含「郭柯配」

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡表示，柯文哲到各地時，地方人士無可避免會提到與鴻海集團創辦人郭台銘的相關議題，但被傳成有見面就等於要合作的連結，很不恰當。

陳智菡說，類似傳聞不斷，造成柯陣營內部困擾，柯到各地都有與郭接觸過的地方人士來遊說，柯文哲都明確表達想法。柯陣營和各界都保持友善互動，也會明確表達自己的準備，但見面後就被導引成就是要合作的連結。

對於郭柯配或柯郭配的傳聞不斷，陳智菡表示，大家都會與地方人士見面，地方人士無可避免的會跟柯提到一些訊息，或在野陣營想整合的意向。

陳智菡說，根據目前內參民調顯示，柯文哲與民進黨總統參選人賴清德差距微小；柯文哲也已多次在內部會議聲明，代表民眾黨參選總統到底，這點是毫無懸念的。