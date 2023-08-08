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影／陳健仁酸防災 許淑華回擊邀陳到南投瞭解防災

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華到仁愛鄉災區指揮台14線搶通。圖／本報資料照片

行政院長陳建仁勘災，暗諷南投防災沒有SOP、沒有超前部署，讓防災相當困難。許淑華上午回應，災區雨量超過1千毫米、山勢地形複雜，陳健仁院長能夠模擬這樣極端的條件下，撤離可以完全做到嗎？這是不可能的，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」。

陳建仁昨天到高雄稱讚高雄市長陳其邁防災超前部署，「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，遭質疑陳健仁暗酸南投縣長許淑華。

許淑華今天回應，陳健仁三次公開提到，南投縣政府應該要超前部署，但災區與災區不該互相比較。首先，南投縣地形狀況不同，救災防災業務不同；第二雨量不同，能承受的程度不同；第三，從公所到縣府防災流程都是按照中央指示，但是當一個鄉鎮一天雨量下超過1千毫米，要完全可以做到撤離，是不可能的事

她希望陳院長能到南投縣，實際瞭解信義鄉、仁愛鄉整體狀況，才會知道南投防災的難題。仁愛鄉的道路狀況，只要降下豪大雨，就會讓各村落聯外道路中斷成為孤島，不是一句SOP就能解釋。

台14線公路、電信、電力是中央管理，台14線交通中斷，對人數的掌握就很難精準，她不會因此指責公路總局省道無法搶通，影響後面縣道、鄉道的搶通，很多因素不是現場就能處理，這是防災上的複雜變數。

許淑華感謝這次風災，從中央到各縣市提供南投很多協助，中央提供空投和救災物資運輸及人力後送、救災機具支援。她希望陳院長能理解地方救災困難，不是單純從數字上做判斷，未來從協助提升預算，讓防災、撤離更順暢，中央到地方齊心合作，讓南投防災更完善。

許淑華 雨量

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