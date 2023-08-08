國民黨立委批蔡英文車隊影響南投災區 府：並非事實

國民黨立法院黨團今天舉行記者會指控「總統車隊影響南投災區交通」，總統府發言人林聿禪表示，國民黨立委的發言與事實顯有落差，盼國民黨立委共同為修復災區為念，救災復原不分中央地方、不分政府民間共同努力，勿用政治口水取代辛苦汗水。

林聿禪指出，蔡英文總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的總統車隊及南投縣警局引導車，總共縮減至5台車；此外，在台14線上並無為總統車隊進行交管，總統車隊與一般車輛同樣在管制點按照指揮排隊。因此，指控並非事實。

林聿禪說，另外，由於昨天一早發生台14線75.9公里處路段有路面嚴重下陷龜裂的情形，為因應工作人員現場搶修，道路採取分時段戒護通行。而為不影響搶通工程，總統行程最終至南豐加油站聽取救災進度報告，未再前往仁愛鄉公所。而南投縣副縣長王瑞德昨天也向總統說明災區現況，總統於現場指示全力協助地方復原，農損補償「從速、從寬、從優」辦理。

林聿禪表示，蔡總統對颱風整備情形及發生的災情都相當關切，中央也持續與地方攜手，加速搶修進度與災後復原工作，盼協助受災區域盡快恢復。

林聿禪強調，救災不分中央或地方、政府或民間，盼大家齊心協力以修復災區為念，不要用政治口水取代辛苦汗水。