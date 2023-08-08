823郭柯金門合體？ 柯辦：討論中，不希望淪為大拜拜
鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲8月23日可能在金門同台，柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，823行程內部還在討論階段，未定調柯文哲是否當天去，或擇期再去。
陳智菡說，民眾黨傾向用自己的方式，紀念這個有意義的活動，不希望淪為大拜拜，或帶來炒作紛擾，金門黨部有提出，目前中央黨部正在討論。
陳智菡表示，不時傳出雙方幕僚接觸通話等不實謠言和訊息，種種傳聞讓內部為了澄清疲於奔命。近兩周內部會議，柯文哲都明確宣示，希望透過幕僚向國民黨內部或郭辦傳達他的想法，不要藉由傳聞干擾其他陣營步調。
陳智菡說，會在近期內，明確向郭陣營傳達訊息，盼對方尊重。會團結一切可團結的力量，但不包括郭柯配。
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