快訊

抓到了！上千隻鵪鶉被亂丟慘死 紅衣女稱「奉旨放生」

年花10億租金、斷交還被沒收…我外館自有率僅15%遭檢討

MLB／大谷114場40轟15盗史上首見 目睹牛棚爆演7連敗慘案

823郭柯金門合體？ 柯辦：討論中，不希望淪為大拜拜

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）、鴻海集團創辦人郭台銘（左）。 圖/聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（右）、鴻海集團創辦人郭台銘（左）。 圖/聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲8月23日可能在金門同台，柯文哲辦公室發言人陳智菡今天表示，823行程內部還在討論階段，未定調柯文哲是否當天去，或擇期再去。

陳智菡說，民眾黨傾向用自己的方式，紀念這個有意義的活動，不希望淪為大拜拜，或帶來炒作紛擾，金門黨部有提出，目前中央黨部正在討論。

陳智菡表示，不時傳出雙方幕僚接觸通話等不實謠言和訊息，種種傳聞讓內部為了澄清疲於奔命。近兩周內部會議，柯文哲都明確宣示，希望透過幕僚向國民黨內部或郭辦傳達他的想法，不要藉由傳聞干擾其他陣營步調。

陳智菡說，會在近期內，明確向郭陣營傳達訊息，盼對方尊重。會團結一切可團結的力量，但不包括郭柯配。

陳智菡 柯文哲 金門

延伸閱讀

陳佩琪嗆柯離婚只能帶走內衣褲 爆結婚32年最感動一刻

【重磅快評】北流北藝都爆爭議 柯文哲負責了什麼？

「空姐應援團」話題延燒 柯文哲聲量爆高

北市1500敬老金今發放 應曉薇批：柯文哲當初像中邪

相關新聞

獨／雙城論壇8/29上海登場 蔣萬安將親自出席

台北上海雙城論壇即將登場，據了解，雙城論壇舉辦時間已經敲定，8日29日至31日將於上海舉辦，為期3天2夜，目前最大變數是...

影／陳健仁酸防災 許淑華回擊邀陳到南投瞭解防災

行政院長陳建仁勘災，暗諷南投防災沒有SOP、沒有超前部署，讓防災相當困難。許淑華上午回應，災區雨量超過1千毫米、山勢地形...

不認同矽盾護台說 劉德音：台海關係取決於中美

《紐約時報》（New York Times）日前刊出台積電董事長劉德音專訪，文中劉德音直言不認同「矽盾」護台的說法，並表示，中國不會因半導體改變對台灣的軍事態度，台海關係還是取決於中美關係。

路權大遊行／民進黨缺席716卻要參加820還路於民 提前拆彈救選情？

台灣近來被外媒冠上「行人地獄」的汙名，多個民間團體組成行人零死亡推動聯盟，預告在8月20日走上凱達格蘭大道，首度舉辦還路於民大遊行，成為繼時代力量前立委黃國昌發起的「7月16上凱道、公平正義救台灣」活動後，再次登上凱道的大型集會活動。民進黨缺席716大遊行，卻表示不會缺席820遊行，除了訴求有差，背後的政治考量，也耐人尋味。...

財部稱舉債四千億曾銘宗邀辯論：留下屆一兆二債不敢講

對於民進黨政府的舉債問題，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民進黨政府2兆4966億元特別預算，有1兆2500億元至1兆5...

侯友宜明天提能源政策 民進黨團：下定決心被深藍綁架

國民黨總統參選人侯友宜預計明天公布能源政策，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰今天說，現在就可以預料侯友宜的發言，應該不會對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦