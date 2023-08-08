蔡政府財政紀律最佳？朱立倫：睜眼說瞎話、胡說八道

審計部提出中央政府總決算審核報告，中央財政紀律成為話題。民進黨發言人張志豪昨晚說，財政部數據說明蔡英文總統執政，是近3任總統長期債務最低、財政最好的團隊。國民黨立委朱立倫今天抨擊張，睜著眼說瞎話，完全胡說八道。

朱立倫今早到基隆陪國民黨立委參選人林沛祥，前往七堵慶濟宮參拜時，媒體詢問朱對張志豪回應中央財政紀律的看法。

朱立倫說，張志豪的說法不是睜著眼說瞎話而已，這是連3歲小孩都不會相信的事情。這麼多的特別預算幾乎都是舉債而來，現在每一個國人負債都是創歷史新高，然後告訴國人說沒有債留子孫，沒有債留曾孫，請問那些錢是誰付？是不是蔡政府現在要把這些舉債、幾兆元統統還完嗎？所以張的說法叫做睜著眼說瞎話，真的是完全胡說八道。