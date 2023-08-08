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影／民眾黨團批承諾頻跳票 呼籲賴清德應重視誠信

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員陳琬惠（左）、黨團副主任兼發言人楊寶禎（右）出席。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員陳琬惠（左）、黨團副主任兼發言人楊寶禎（右）出席。記者邱德祥／攝影

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立法委員陳琬惠、黨團副主任兼發言人楊寶禎今天舉行記會，指民進黨總統參選人賴清德一連發言引爆爭議，從「義務役不前往戰場」、「走入白宮」到「100萬戶社宅」，不是必定跳票無法達成，就是一拋出政見即被打臉，呼籲賴清德應重視誠信，停止透過「美中二選一」分化台灣社會、激化意識形態對立，讓選舉回歸理性政策討論，別把個人利益置於國家安全之上。

邱臣遠指出，日前賴清德宣稱蔡政府執政成績好，他有資格爭取未來4至8年服務機會，但蔡政府執政真的好嗎？賴清德在行政院長任內又做了什麼？如果民黨執政成績真的這麼好，為何需要黨籍立委在各地宣傳前瞻政績？政績好不好人民自然有感，刻意宣傳反而顯得心虛。

邱臣遠直言賴清德自誇成績好有資格，卻不斷透過「白宮 V.S.中南海」或「民主V.S.專制」，甚至是「走入白宮」的說法形塑美中二選一情境，操弄意識型態，從中騙取選票，日前也脫口「義務役不前往戰場」，與蔡英文總統、國防部的主張相互矛盾，一面挑釁中國，一面承諾不用上戰場的兩面手法，把黨與個人利益置於國家安全之上，全是為了選票考量。

台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員陳琬惠（左）、黨團副主任兼發言人楊寶禎（右）出席。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、立法委員陳琬惠（左）、黨團副主任兼發言人楊寶禎（右）出席。記者邱德祥／攝影

賴清德 邱臣遠 白宮

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