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賴清德不認「台獨金孫」 朱立倫：他當選兩岸成為最危險的地方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫（前右）今和國民黨立委參選人林沛祥（前左）到七堵慶濟宮參拜，朱說，「台獨金孫」當選不就是讓兩岸成為戰爭的最危險的地方真正的實現？記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（前右）今和國民黨立委參選人林沛祥（前左）到七堵慶濟宮參拜，朱說，「台獨金孫」當選不就是讓兩岸成為戰爭的最危險的地方真正的實現？記者邱瑞杰／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨接受三立「鄭知道了」專訪，回應「務實的台獨工作者」、「台獨金孫」話題。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨搞到兩岸兵凶戰危，國人擔憂，國際人士一樣擔憂。賴清德是更極端的台獨金孫，真正台獨萬歲主張者，他怎麼去解釋？

「鄭知道了」主持人鄭弘儀問賴清德，曾自稱「務實的台獨工作者」指的是什麼？賴清德說，務實就是根據事實，「台灣斬釘截鐵的就不是中華人民共和國一部分」。賴也說不接受「台獨金孫」的標籤，台灣的政治上只有政治金童，沒有台獨金孫，幾十年來參與獨立運動或民主運動的人都非常辛苦，大家都是「番薯仔」。

朱立倫今早到基隆陪國民黨立委參選人林沛祥七堵慶濟宮參拜，回應媒體詢問與賴談話相關話題時說，民進黨已經搞到了兩岸兵凶戰危，全世界都認為這裡是最危險的地方。他這幾天還要接見外賓，外賓還是講「到底會不會打仗？」。

朱立倫說，每一個人都因為民進黨執政，覺得已經是兵凶戰危，如果「台獨金孫」當選，如果讓每天喊台獨萬歲，推動台獨的工作者成為台灣的領導人，不就是讓兩岸成為戰爭的最危險的地方，真正的實現嗎？

朱立倫認為，這種擔憂不是只有國人擔憂而已，國際人士也一樣的擔憂，賴清德最重要的可能不是跟國人解釋吧？還要跟世界所有的人解釋。每天造成兩岸兵凶戰危，賴又是更極端的台獨金孫，真正台獨萬歲的主張者，怎麼去解釋？他看賴清德的解釋就是從頭到尾絕對堅持台獨，這就是他最大的主張。

國民黨主席朱立倫（左三）和國民黨基隆市立委參選人林沛祥（右二），今天上午前往七堵慶濟宮參拜。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）和國民黨基隆市立委參選人林沛祥（右二），今天上午前往七堵慶濟宮參拜。記者邱瑞杰／攝影

台獨 賴清德 朱立倫

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