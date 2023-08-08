籲反制戰爭 麻生太郎：讓對手明白會不惜動武保護台海

日本前首相麻生太郎在凱達格蘭論壇發表演講，他表示，最重要的是不能發生戰爭，要具備反制實力與意願，及表達反制的能力，志同道合的國家如美日台必須清醒，充分發揮反制的能力，甚至要面對戰爭發生的可能。

外交部及兩岸交流遠景基金會舉辦凱達格蘭論壇，邀請麻生太郎針對台海情勢及國際安全議題專題演講。麻生太郎說，他在2006年擔任日本外相期間，曾向當時日本首相安倍晉三提出自由與繁榮之弧的概念，強調區域自由與穩定，推動經濟穩定繁榮。安倍晉三2016年提出自由開放的印太，日本首相岸田文雄今年訪問印度，也提出自由開放的印度太平洋新行動計畫，主張印太地區應重視自由、法治，尊重，包容多元歷史文化，以及開放，並以此為基礎前進。

麻生太郎指出，美國與日本2021年4月舉行峰會，聯合聲明提及台灣，載明推動和平解決兩岸問題，相關文字也出現在當年的G7領袖峰會的聯合聲明，去年8月，中國大陸在美國前眾議院議長裴洛西訪台後，舉行大型軍演，甚至有飛彈落入日本專屬經濟區，當時G7有發出聯合聲明，要求中國大陸切勿憑武力片面改變區域現狀，日本方面更要求中方停止軍演。

麻生太郎認為，對日本最重要的事，就是不能在亞太區域發生戰爭，包括在台灣海峽上，所以必須要有反制戰爭的能力。

他指出，對於戰爭的反制需具備三個條件，一是具備反制的實力，二是執行反制的決心，最後必須要能夠傳達反制的意願，讓對手能夠清楚了解到。麻生太郎並以福克蘭群島戰爭為例，當初英國若能清楚向阿根廷表達反制的決心，說不定就能制止戰爭的發生。

麻生太郎說，志同道合的國家，像是日本、台灣，和美國，必須要清醒了，現在必須要充分發揮反制的力量，甚至要面對發生戰爭的可能。必須意識到要維持台海和平穩定，可能得動用到軍事力量的可能，文明社會必須展現強壯的反制決心，讓對手清楚明白嚴重。

麻生太郎表示，今年七大工業國集團（G7）在廣島高峰會，成員都同意坦率把擔憂向中國大陸清楚表達，與中國大陸透過透明公開對話，建立建設穩定關係，日本期望兩岸問題以和平方式解決，確保區域和平穩定，對日本安保是攸關生死存亡的重大課題 。

麻生太郎表達日本支持台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的立場，CPTPP是高標準的經濟架構，台灣過去製造業享有亞洲四小龍美譽，現在半導體產業受到世界矚目，重要不言可喻。

麻生太郎說，台灣應有守護自身的堅決意志，他希望明年台灣總統大選選出的新領導人，能持續堅持共享的普世價值，跟日本共同合作面對外部挑戰威脅。