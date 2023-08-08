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美國櫻桃進口屢驗禁藥 食藥署行文美駐台單位要求說明

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
中國大陸出口「孜然（CUMIN SEEDS）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「孜然（CUMIN SEEDS）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境攔截食品清單，本周美國櫻桃再上榜4批，半年來已累計14批違規。食藥署副署長林金富表示，由於美國櫻桃違規情形頻傳，已要求美方一個月內進行說明，若有需要申請「農藥殘留容許量標準（MRL）」，也需要備妥相關文件，此前將持續針對高違規廠商進行百分之百逐批查驗措施。

本周一共5批櫻桃在邊境檢驗違規遭攔，4批來自美國、1批來自加拿大。美國櫻桃4批皆為「新鮮貿易股份有限公司」所進口，總重1萬4160公斤，被檢出殘留農藥滅芬座0.01ppm至0.02ppm不等。

林金富表示，滅芬座為台灣不得使用於櫻桃上的農藥，該進口商半年內已累計8批違規，除退運、銷毀外，將維持百分之百逐批查驗作為。

林金富指出，由於美國整體輸入的櫻桃半年內已有14批違規，因此已行文給美國駐台單位要求注意兩大事項，第一，以一個月時間為限，說明美國櫻桃連續違規事由；第二，若要申請櫻桃農藥滅芬座的「農藥殘留容許量標準（MRL）」，應儘速備妥資料提供審查。

林金富說明，台灣本身沒有種植櫻桃，因此沒有訂定相關農藥殘留容許值，因此建議出口國進行申請，否則未來持續違規也難以輸銷來台。加拿大櫻桃則檢出農藥「Cyclaniliprole」0.02 ppm，Cyclaniliprole同樣為不准用農藥，總重250公斤，為「亞尼士國際股份有限公司」進口，半年內僅此1批。

本周上榜的違規食品還有中國大陸出口的「孜然（CUMIN SEEDS）」總重1645公斤，檢出殘留農藥貝芬替0.07ppm超出定量極限的0.05ppm、可尼丁0.05ppm超出定量極限的0.03ppm，進口商為廣漢貿易有限公司。林金富表示，該進口商已被列為加強抽批對象，本次違規後後續將採行逐批查驗措施。

義大利出口的「新鮮夏季松露（FRESH SUMMER TRUFFLES）」，總重182公斤，則檢出重金屬鎘4mg／kg，超出標準限量的2mg／kg，進口商為「禾豐食品原料有限公司」。林金富表示，該進口商半年內供申請報驗22批，食藥署檢驗13批，其中3批不合格，將祭出採取逐批查驗措施。

而中國大陸的食器本周又檢出違規，為「貝比親事業有限公司」進口的「兒童學習筷（BABYKISS兒童學習筷）」在4%醋酸（95℃，30分鐘）溶出試驗中，蒸發殘渣檢出值為122ppm，超出30ppm以下的合格標準，共500雙、23.9公斤，全數退運銷毀。林金富表示，該產品已是來自中國的第14批違規品項，將針對同產地、稅號產品維持逐批查驗措施，並退運銷毀不得在台販售。

中國大陸出口「兒童學習筷（BABYKISS兒童學習筷）」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「兒童學習筷（BABYKISS兒童學習筷）」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露（FRESH SUMMER TRUFFLES）」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季松露（FRESH SUMMER TRUFFLES）」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「紅櫻桃（FRESH CHERRIES）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「紅櫻桃（FRESH CHERRIES）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

美國 食藥署 農藥殘留

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