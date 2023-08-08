30月齡以上加牛開放進口 藍委籲派代表重查場

我國6月15日開放30月齡以上加拿大牛肉進口，國民黨立委林為洲今天說，牛的高風險物質化製場該查未查，他請行政院撤回美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定公告，加派消費者、學者專家代表隨行重新查場，另函知監察院調查相關人員。

林為洲表示，6月15日公告開放30月齡以上加牛，高風險敏感食品進口，如可能有狂牛症風險的牛肉，都要很謹慎，最重要的是邊境管控，如果破洞了，後面防治會很辛苦。牛的高風險物質（SRM）如牛腦、牛內臟、牛骨頭等，狂牛症主要透過這些部位傳染，若這些部位沒有處理好，或是沾染到要進口的牛肉，那就會有高風險。

林為洲指出，查場最重要的是，要查高風險物質化製廠，處理過程是否有跟牛肉分開，運輸過程、掩埋過程、焚化過程有無疏漏。這次查場沒有查這部分，只查屠宰場，看屠宰過程，至於腦、內臟怎麼處理都沒有查。JBS場是台灣自加拿大進口牛肉第一的屠宰場，2018年跟2022年都有去查，2018年查場有一堆疏失，2022年去查還是存在。

林為洲說，對於加拿大這樣子的疏忽，台灣不能盡信他們自己的報告。Cargill是台灣自加拿大進口牛肉的前三名屠宰場之一，2019年查完後，2022年沒有查，反而去查另一家叫做Harmony的屠宰場，這家沒有輸台記錄，查場沒有查到重點，該查的沒有查。

林為洲表示，現在30月齡以下跟30月齡以上的全都要開放，重點應在30月齡以上的屠宰場，結果我方查的JBS、Cargill等主要生產30月齡以下的牛肉，生產30月齡以上的，反而不查。關於加國的牛籍，加拿大官員表示 2025年才會建置完成。牛籍資料未完整，台灣就開放進口，我方主要開放30月齡以上的牛肉，希望加方列出專門生產30月齡以上牛肉的場給我方查，結果加拿大官員表示牛籍資料要到2025年才會建置完成，因沒有完整資料，就隨便查。

林為洲說，根據進口牛肉檢疫及查驗作業程序，對於新增或有疑慮肉品工廠，我國派員前往實地查核，以瞭解其牛隻年齡鑑定、特定風險物質去除以及汙染管控措施等作業。風險物質要在特定的化製廠處理，我方未對化製場查場，只聽加拿大食品檢驗局（CFIA）的。加方用說明的方式，我方就相信，以前是因為疫情的關係，現在沒有疫情了，可以查了。

林為洲表示，JBS在2018年被查到，現場見到剖半機械刀具有殘肉，部分操作檯面有小碎肉塊，CFIA稽查人員請JBS人員立即清洗處理，做缺失記錄，結果2022年再發現類似缺失。