【重磅快評】北流北藝都爆爭議 柯文哲負責了什麼？

台北市前市長柯文哲風風火火投入總統選戰半年餘，但已啟用一年的台北表演藝術中心卻傳出2.34億元工程賠償爭議，市議員揭露合約指北市府根本不必賠這筆錢，但柯卻在卸任前急著給錢；台北流行音樂中心積欠款項，當年柯市府明明可以支付，卻把爛攤留給蔣市府，衍生龐大利息。同樣是工程款爭議，但兩件手法迥異.，柯文哲應好好說明。

台北表演藝術中心啟用1年了，但至今仍有2.34億元爭議款尚未支付給廠商。民進黨北市議員簡舒培、陳賢蔚指出，北市府與北藝設計監造廠商於2020年1月簽訂第4次設計監造契約變更，明訂「契約價金採總包價法，因原施工廠商倒閉，增加1.2億元」、「工程施工費用經結算後於52.5億元至64億元範圍內，監造服務費用不再追加減」。

也就是說，根據變更的契約內容，市府當時已加付1.2億元給設計監造廠商，而且工程費總金額為60億元，也在52.5億至64億元的契約規範內，所以市府根本不必支付再2.36億元償工程爭議賠償金，市府文化局也多次表達意見，認為市府毋須賠償，柯文哲卻無視反對意見，直接同意賠償，外界難免質疑。

台北流行音樂中心的欠款也是柯市府留下的一大爭議，北流由文化部委託台北市政府代辦興建，期間因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向市府提出履約爭議調解，金額共新台幣1.9億餘元，柯市府未支付，利息累計逾千萬，為此，蔣市府與柯文哲團隊頻頻交鋒。

柯文哲把爭議給市府是事實，但卻擺出一副「反正都是國冢的錢」的態度，要蔣萬安付錢就是，後來經不起外界批評，才在臉書發布影片，表示北流「我蓋我負責，監察院要查我不怕」，並指他原本希望直接用市府第二預備金解決，誰知道與文化部公文往來長達一年，只能留給下任處理。但這種衍生龐大利息的負責方式，令人不敢恭維。

北流的案子，最後還是蔣萬安拍板以墊付款先行支用來解決，預計最快10月議會審議通過就能付款，之後再編入追加預算或明年總預算案中來償付，並持續向文化部爭取經費；除此之外，市府還積極和廠商協商，若墊付案順利通過，將不會向北市府收取每月80萬元的利息，北市府也因此可以省下1400萬元。

柯文哲只說大話，但問題並沒有解決，蔣萬安只做實事，著手解決北流爭議，並為市民省下1400萬元的付息支出，這才是負責任市長的態度，北市府日後還要向文化部爭取這筆1.9餘元的經費，柯文哲若真要負責到底，就應該好好協助市府向文化部爭取這筆經費。

至於北藝這個爭議案，柯文哲不顧文化局的反對，決定支付廠商2.36億元賠償金，柯競辦發言人陳智菡宣稱，廠商原本提出4.88億元賠償金額，歷經7次調解才把金額降至2.36億元，但有無雙方違契約內容，不難理解，而且之前市府已先給付接手廠商1.2億元，市民心中的問號一堆，柯文哲難道不覺得有說清楚的必要嗎？