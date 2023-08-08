凱達格蘭論壇 蔡英文：台海和平穩定對世界至關重要

蔡英文總統上午出席凱達格蘭論壇開幕，她表示，堅持和維護以規則為基礎的秩序，對區域穩定繁榮至關重要。台灣高科技產業，尤其在半導體領域領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環。印太區域正面臨關鍵時刻，台灣能扮演建設角色新契機浮現，可望成為培育區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。

蔡總統以英文致詞，她感謝日本前首相麻生太郎及愛沙尼亞前總理安席蒲（Andrus Ansip）參加論壇，分享寶貴的意見，也展現全世界民主友人對台灣的堅定支持。

蔡總統說，過去幾個月，她接待了許多日本及中東歐訪團，對於大家大力支持台灣，她深受感動。從台灣有意義參與世界衛生組織等國際組織，到台海的和平、穩定與安全，以及台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國際友人持續為台灣仗義執言。

蔡總統指出，現在疫情趨緩，全球及區域政治瞬息萬變，屢屢帶來新挑戰。例如台海情勢如何影響全球安全秩序，資訊戰、認知作戰及灰色地帶戰術如何影響民主國家，以及台灣在國際供應鏈重構所扮演的角色等。

蔡總統說，具影響力的印太區域興起，伴隨著政治體制的新緊張情勢和矛盾。日本前首相安倍晉三預見未來數十年將面臨的挑戰，在擔任首相期間，安倍勾勒出一個自由開放的印太地區的願景，這成為全球民主社會的核心目標。安倍的貢獻，為新的區域夥伴關係奠定基礎。現在我們處於更有利的位置，可以繼續堅持和維護以規則為基礎的秩序，這對區域的穩定繁榮至關重要。

蔡總統表示，我政府致力成為民主聯盟的一分子，致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，確保供應鏈安全。主張以永續，全面和以規則為基礎的策略，進行連結，台灣在建立民主韌性、促進生物科技、再生能源及半導體等領域的發展，可以成為不可或缺的合作夥伴。台灣致力與區域間的行為者合作，以確保區域穩定。

蔡總統說，台灣持續採取各項必要措施，提升安全能力。建置新設施，推動國艦國造。採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力有助於實現國防自主的目標。這表示台灣不會將安全夥伴的協助，視為理所當然。不會尋求軍事對抗，盼與周邊國家在和平穩定且互惠的原則下共存，但隨時準備好捍衛我們的民主和生活方式。

蔡總統指出，去年8月，台灣經歷中國大陸連續四天實彈射擊演習；軍演期間，50多個國家的政府和國會，及超過500位國會議員，都為台灣安全發聲。如同歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leye）最近在菲律賓所說，歐盟不會容忍印太地區的侵略行為。如此強硬的宣示，可見台灣海峽的和平穩定，和維持印太地區的自由開放，對世界邁向未來至關重要。

蔡總統說，她要藉這個機會，再次由衷感謝理念相近的朋友和夥伴，在關鍵時刻給台灣的支持和協助。儘管艱鉅的挑戰依然存在，她看到民主國家致力守護共同價值和體制，為國際社會謀福利。對民主和自由的信念更是前所未有的堅定。