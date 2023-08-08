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蔡英文稱無債留子孫 藍委：特別預算借了將來能借的錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
蔡英文總統（中）上午出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」開幕式，為活動開幕致詞。 記者余承翰／攝影
蔡英文總統（中）上午出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」開幕式，為活動開幕致詞。 記者余承翰／攝影

針對民進黨政府舉債問題，國民黨立委林為洲說，特別預算是跨年度的，舉債是匡列的，把下任總統能夠用的錢，都匡列下去，預借將來總統能借的錢。

林為洲表示，還得多，但借得更多，蔡政府借錢借了接近2.5兆，以前的馬政府或扁政府，大概任內8年都借1兆多，1兆4000億到1兆7000億。但蔡英文總統任期內借了2兆5000億，她一直強調她還比較多，問題是她還的跟她借的，比起來只有一點點，還幾千億，結果借2兆多。

林為洲指出，負債創新高，有什麼好說嘴的。特別預算是跨年度的，舉債是匡列的，把下任總統能夠用的錢，都匡列下去，所以非買不可，還有像前瞻計畫非做不可，軌道建設都跨到下任總統，等同是預借了將來總統能借的錢，這樣做有通嗎？

林為洲 跨年 蔡英文

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