國民黨批陳建仁拿天災暗酸南投 搞政治鬥爭冷血至極

對於行政院長陳建仁勘災後，以沒辦法超前部署，使得防災工作相當困難的說法，影射南投縣長許淑華。國民黨副發言人呂謦煒表示，中央理應與地方攜手合作，積極防災救災，不是拿災民的苦難，做為弄政治鬥爭耍嘴皮子的工具，如此作為冷血至極。

呂謦煒說，極端氣候將成為常態，台灣各地都可能面對天災風險，民進黨不僅不專心認真好好救災，無視雨勢與地形的不同，以黨派立場出發，對地方政府批飽批滿。卡努颱風尾造成的豪雨災情，在南投縣仁愛鄉就下了莫拉克等級的雨量，48小時內降下1055毫米雨量，高雄桃源區雨量雖達豪大雨等級，卻遠遠不及此數。

呂謦煒指出，既然雨量差距甚大，豪雨在南投仁愛鄉與高雄桃源區所造成的災情，有程度上不同。如果高雄遇到如同這次南投仁愛鄉等級的豪大雨，相信民進黨政府一定會盡心盡力迅速救災，那麼為什麼南投仁愛鄉遇到大雨，南投縣政府卻要忍受來自民進黨政府的暗酸與嘲諷。

呂謦煒表示，若要地方政府超前部署，在地方政府財力有限，且河川與山坡地整治需跨縣市合作的情況下，中央政府補助地方進行防災抗災建設，是最實際的，民進黨政府推動的前瞻建設的水資源建設，也強調要加強風險管理、上中下游防災減災、禦潮等工作，降低淹水災損，保障人民生命財產安全。

呂謦煒說，攤開遭受外界質疑的2022年前瞻建設補助經費，高雄市占1265億，這次受災最深的南投縣，拿到的補助只有80.5億元。民進黨口口聲聲前瞻建設要縮短城鄉差距，要平衡南北區域發展、陳建仁要地方政府超前部署，經費大小眼，還要對藍營執政縣市冷嘲熱諷。

呂謦煒指出，曾要民進黨選將走入基層，說明前瞻計畫的民進黨主席賴清德，是否應該說清楚，為什麼經費落差這麼大，難道只有都市人要防洪，山區民眾就不必，難道只有綠營縣市需要建設，藍營縣市就不必，民進黨為了捧陳其邁，不惜踐踏其他縣市，選舉選到連政府防災、救災時都想著選舉，賴清德做為民進黨主席，又是現在的副總統，難道沒有責任嗎？