民進黨迴避戰爭與和平游盈隆：賴清德光談和平保台不夠

台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，去年此時，台灣人在中共史無前例的環台軍演下，過了一個超級恐佈的八八節。一年後，2024年總統與立委大選全面開打之際，戰爭與和平，儼然成為在野黨冀望的選戰主軸，吊詭的是，執政的民進黨反而怯懦地淪為防守一方，不太敢正面迎戰戰爭與和平這個嚴肅的主題。民進黨總統參選人賴清德光談和平保台是不夠的，會被誤以為心虛，膽怯，理虧。

游盈隆透過臉書表示，2022年2月24日，俄羅斯獨裁者普亭下令大軍入侵烏克蘭，舉世震驚。西方文明世界一致譴責抵制俄羅斯無理暴行。這場殘暴的戰爭一打18個月，迄今沒有停止跡象，造成雙方難以估計的慘重傷亡和損失。奇怪的是，台灣部分媒體和名嘴沒有停止過嘲諷揶揄烏克蘭，反而同情俄羅斯侵略者。

游盈隆說，對這個重大事件，台灣主流民意和西方文明世界雷同。台灣民意基金會2022年3月調查發現，20歲以上台灣人中，有高達七成三認為俄羅斯出兵沒有正當，只有一成認為有；此外，高達八成七同情烏克蘭遭遇，只有6.1%不同情。台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台？同一個調查發現，有六成會擔心，換算為成年人口，遠遠超過一千萬。

他表示，台灣人，不論是一般人或想選總統的人，的確應正視台海戰爭與和平的問題。尤其是總統大選更應徹底地把這問題釐清楚。台灣海峽兩岸雙方，究竟那一方想發動戰爭，戰爭的根源究竟是什麼，要如何才能真正避免戰爭，要如何才能真正帶來和平，永遠維持現狀是台灣人的唯一選擇嗎？台灣人值得過什麼樣的政治生活，台灣為什麼不能成為名符其實的主權獨立國家，如果有一天中共對台發動戰爭，賴侯柯郭，誰比較可能成為澤倫斯基那樣英勇的總統。

他指出，國民黨與民眾黨，不論基於什麼動機或盤算，如果真的要在戰爭與和平的議題戰場上和民進黨一決雌雄，民進黨有什麼理由迴避，當郭台銘、柯文哲、侯友宜開口避口都是戰爭與和平的時候，賴清德光談和平保台，是不夠的，只談民主，繁榮，和平，會被誤以為心虛，膽怯，理虧，不敢正面迎戰。

游盈隆說，總統參選人本應針對國家當前最重大問題，提出自己完整的論述與主張，全力爭取選民支持，贏最好，輸也心甘情願，這才是負責任的總統參選人。總統大選從年初到現在，吵吵鬧鬧，一點都不精彩，選民已經很不耐煩。接下來就看各總統參選人的表現了。