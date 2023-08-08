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彰縣議長謝典林首度表態 挺整合不挺郭獨立參選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
被視為挺郭派的彰化縣議長謝典林今天強調，如果郭獨立參選下屆總統，他不會幫忙。記者簡慧珍／攝影
被視為挺郭派的彰化縣議長謝典林今天強調，如果郭獨立參選下屆總統，他不會幫忙。記者簡慧珍／攝影

宣布退出國民黨投下政壇震撼彈的彰化縣議長謝典林，退黨後今天首次接受廣播媒體專訪表示，國民黨全代會翌日（7月24日）郭、柯恢復接觸談合作事宜，縣市議長們不會參與誰當正、副總統的討論和決策，只要願意整合下架民進黨，縣市議長願意幫忙，不願整合的將被邊緣化。

謝典林先談到自己退黨，說到主流民意顯示整合有六成支持度，只要合作都是好的方向，先前曾給侯、郭、柯各一分建議書，從他們的立場分析下屆總統選舉態勢，三人合作勝算最大，就算兩人合作也不會被邊緣化，國民黨不可能換掉侯，侯要有智慧願意談合作，目前看起來侯的協調較沒彈性，國民黨等著人家跟它整合，協調僵化沒進展，他（謝）認為留在國民黨不幫自己黨的總統候選人，這樣對國民黨不好，他不能再等下去，等下去也沒用才退黨。

謝典林強調選舉就是要選贏，他從選罷法規定考量郭越早宣布參選，多一點時間準備、多一點時間談整合對選舉越有利7月24日郭、柯恢復接觸，透過幕僚談合作事宜，整合較有彈性，他和縣市議長們不會參與討論誰當正、誰當副，只要願意合作，縣市議長們願全力幫忙，若郭台銘宣布獨立參選，整合破局，縣市議長們就不參與「比較不會得內傷」，畢竟民進黨對下手修理縣市議長們不是很輕，既然不會贏大家何必白費工夫。

謝典林說，在國民黨內談合作這個議題都被釘得很慘，但侯、郭、柯三人合作會有更好的局，不願合作的會被棄保，談合作不是以誰為主，不是談道理、講情緒，歷史上成王敗寇，歷史上成功的人不見得答應什麼就要履行，例如劉邦和朱元璋，他認為不要用道德綁架，侯、郭兩人講了什麼不是民眾的期待，道德、誠信跟勝選沒關係，他認為談出勝選方法才最好。

謝典林也說到張榮味為何不見侯友宜，並非不歡迎，而是不要保送民進黨的侯選人，大家歡迎的能合作下架民進黨，他相信侯、郭、柯三人都想選總統，應該派出秘書黨層級的出來協調合作，這是民眾一開始期待的結果，下架民進黨是民意趨勢，現在不是誰有辦法爭取選中華民國總統，而是要在下架民進黨的框架下去整合。

國民黨要參選下屆立法委員的參選人都很焦慮，謝典林又說，如果侯、郭、柯三人能合作一起為參選人站 ，最是往最大框架走，選舉不能往最小框架走，他對60%民調有信心，朱立倫徵召侯友宜就要為侯負責，郭台銘一定會參選下屆總統，他無法替郭台銘發言也不知道宣布參選的時間點，整合這個局最好，2020因反送中輸了總統選舉，現今俄烏戰爭、新冠疫情結束後大家希望有好生活，越能抓到這個主軸越能得到民心。

國民黨 謝典林 民進黨

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