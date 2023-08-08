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【即時短評】從尊郭到轉鷹？ 侯友宜改變戰略不管了

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜推出第二支宣傳影片「關公」，向所有選民說明，既信關公，便該「重然諾」，劍指尚未放棄總統大夢的鴻海創辦人郭台銘。圖／報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜推出第二支宣傳影片「關公」，向所有選民說明，既信關公，便該「重然諾」，劍指尚未放棄總統大夢的鴻海創辦人郭台銘。圖／報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜推出第二支宣傳影片「關公」，向所有選民說明，既信關公，便該重然諾，劍指鴻海創辦人郭台銘。對於是否要找郭台銘整合，侯友宜僅一句郭的行程不清楚帶過。在挺郭人士宣稱郭台銘一定參選的氛圍中，侯是否態度轉鷹派，不再尊郭，引發聯想。

放棄郭台銘，不代表放棄選戰，侯友宜便當會分析雙北各區立委參選人選情，彎腰展誠意，欲收服國民黨所有可用之兵。

郭台銘曾說，若國民黨決定徵召侯友宜，會全力支持；隨後，國民黨5月徵召侯友宜，郭臉書發文表示將信守承諾，會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024年大選，讓無能政府下架。

然而，郭台銘近期動作頻頻，將自己當總統參選人跑行程，爭取各路人馬支持，儼然參選。侯友宜透過他人欲與郭台銘溝通，皆不得其門而入，僅能先以尊郭應變，選戰時間愈來愈逼近，對目前民調落後的侯友宜來說，時間拖得愈久，傷害愈深。

侯友宜戰略方針，安內攘外，隨著戰局演變，尊郭整合一棋已難落子，乾脆開戰，第二支重要宣傳影片瞄準郭台銘一個人。影片內容強調共同信仰關公是重誠信的人，如郭台銘硬要參選，將失信於民，提醒郭不要一錯再錯，忘記當初下架民進黨初衷。侯友宜輕描淡寫不清楚郭台銘行程，卻清楚照映他的立場與態度。

郭台銘參選，看似勢在必行，國民黨如能整合，未必無法殺出一條血路。侯友宜親邀雙北立委參選人參加便當會，欲解決近期黨內紛擾，侯分析各區選情，對所有參選人展現誠意；黨內順勢喊出不要吃碗內，看碗外，立委參選人羅智強也支持侯友宜是他的義務，似可見侯營整隊已有部分成效。

郭台銘 侯友宜 國民黨

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