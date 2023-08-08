【專家之眼】台灣創生大陸獲獎 綠營阻擋沒有道理

前日國發會恐嚇在大陸獲獎的台灣地方創生團體，要繼續參加未來就不予獎助。讓人不解的是，蔡政府不是一直說：鼓勵兩岸人民正常往來與健康有序交流嗎？如果僅因隱含政治前提就不參加，台灣大部分往來兩岸公司團體，不論是否有拿補助、綠營政客財團多有類似情況，蔡政府能全擋嗎？而政府藉口統戰製造恐懼的奧步，再搞下去，兩岸間善的循環終會消失，孳生的是誤解仇恨，這對台灣不會比較有利。

台灣地方創生團體勃興，可追溯自李總統推動社區總體營造時期。當時政府用意為何？團體與學者拿政府補助，政治上幫助了誰？又真為地方創造多少經濟效益？對研究台灣地方與學閥政治的人來說，是有意思的題目。而難得有團體不靠政府，走出去比賽、獲獎，甚至有潛力實踐更多創意、讓世界看到，大家應該要樂觀其成才是。

然而，國發會卻在扼殺這些可能。新聞稿稱：中國福建省推動「海峽鄉建鄉創」活動，獲獎名單出現台灣地方創生相關團體，並對台灣基層進行統戰活動。經比對獲獎名單後，確有少數團隊為政府所補助支持，該會已聯繫告知立場，將持續追蹤後續發展外，並稱，未來政府所補助支持之地方創生團隊凡參與中國統戰活動，將依相關規定，重新檢討其獲得該會獎/補助的資格。

蔡政府等於告訴獲獎團體：快放棄獎項，否則以後就別想拿台灣補助。離奇之處還在於，只要政府認定中共對某團體統戰，該團體就可能失去獎助資格。行政恣意可以玩到如此地步，這居然是受外媒肯定的民主政府。

經政府恐嚇後，一些獲獎團體大概要放棄資格了。這其實是相當可惜的事。活動也鼓勵團體去大陸鄉下創生，通常做此者，以年輕人為主。有些鄉下地方生活條件不比台灣，年輕人還願意去做，雙方因合作產生的理解信任，其中不言可喻的善意，相信大陸人民會看在眼裡。

類似的雙方鄉建鄉創合作交流實踐，早已行之有年，也才剛獲得包括世界銀行、聯合國糧食及農業組織、世界糧食計劃署、國際農業發展基金、亞洲開發銀行等單位評為最佳全球減貧案例。台灣年輕人去解決人類貧窮問題，如能成為世界其他地區模範，這是宏大事業。但蔡政府卻橫加阻攔。

外界應好奇：一、為何台人地方創生經驗獲獎，是「對台灣基層進行統戰活動」，而不是反統戰、對大陸民心展示軟實力？二、有人比之宮廟，說地方創生工作者，幾乎都是地方上更有影響力的意見領袖，中共收買這些人，等於從台灣基層開始進行控制。這可以問政客：為何下鄉多去宮廟，而不是去創生基地拜碼頭？三、反對者稱台灣文化主體性的案子不可申報，但每個地方創生案子，都在反映當地文化的主體性。辦活動終究是為了地方創生，而非展示政治立場，應該檢討的是搞錯存在價值的所謂地方創生團體。

兩岸交流合作已有多年，喊被收買影響者應提供實證；至於綠營口中兩岸正常往來與健康有序交流，如果是指不設前提，過去「中國鵬」傳言，與現在大陸經商的綠色財團，蔡政府要不要查一下？綠營完全執政以來，沒有通不過的法，如果現行法規足夠因應中共統戰，國發會又憑什麼阻止兩岸交流？

讓人不平的是，國發會還提及，初步研判該活動未涉及中國提供的補助資金。這恐怕是該會沒立即檢討獲獎隊伍拿到獎助資格原因。但同時拿兩岸錢的團體不少，例如台積電。只是2021年經濟部投審會還是通過了南京廠擴產計畫。現在為難地方團體，是柿子挑軟的吃吧。

蔡政府動輒用配合統戰的政治語言指控他人，是為選舉散播恐懼仇恨；也假定人民只要參與活動，就會失去對中華民國台灣的效忠，但那是綠營製造的口號。中華民國認同者共享中國記憶，不代表認同中共。執政黨汙衊異己，才是在分裂內部。而在蔡政府眼中，中共除了武嚇之外，沒有行為不是統戰，最後只能阻絕所有兩岸往來了。這是人民要的結果嗎？

令人遺憾的是，社會坐視蔡政府恣意而為。明明有不少人從事兩岸交流活動、了解情況，但卻「聰明地」只想悶聲發財，渾然不覺這樣下去，對兩岸社會心理造成的影響，會讓支持兩岸交流的力量越來越萎縮，過去累積的利益，恐怕失去之日，就在不遠。