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賴清德：不管藍白有沒有合 做最好的準備

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨總統參選人賴清德接受三立「鄭知道了」專訪，被問到是否覺得藍營最後會整合成一組？賴清德說，目前還要再觀察，「我們就是要做最好的準備，不管是藍白有沒有合，我們都要有這樣的準備。」

主持人鄭弘儀問，有信心票數過半嗎？賴清德說，「這是我們的方向，為什麼，因為我剛剛講了，因為這場選舉會影響國家的前途，也會決定國家的方向，民主的延續，還有印太的和平穩定，所以我們一定要竭盡所能贏得總統大選，也要贏得國會過半。」

賴清德說，他也知道，立委選舉光靠民進黨恐怕力有未逮，所以這次提出「民主大聯盟」，進行跨黨派、跨世代、跨領域跟不同的政黨、無黨籍人士共同合作，目的就是希望鏈結台灣最大的民主力量，然後共同守護台灣，促進民主、和平跟繁榮。

隨後名嘴陳東豪提問，但目前「民主大聯盟」已經有六人退選。賴清德說，有六個人後來離開，有一些是本身出了問題，有些是因為用比較高的標準要求。「這個就是我對社會的承諾，既然是一個民主大聯盟，就要用比較高的標準來要求每一個候選人。希望民眾能夠看到我們的用心，而不是只看到六個人離開。」

賴清德說，多少人離開是一回事，「我們的標準是高於法律，高於民進黨，也更高於其他政黨，是用社會觀感來做標準，這個是我們的決心。」

鄭弘儀也問，怎麼看國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲？賴清德說，「他們都有他們的優勢，當然他們也有必須要克服的地方，但這場選舉也是一個考驗，怎麼樣把優勢放大到最大，然後去解決本身的困難，這個過程其實是滿重要的」，所以這場選舉到最後，鹿死誰手其實還不得而知，「所以我也跟我的團隊講，我們一定要謹慎面對，全力以赴，才有可能贏得最後的勝利。」

鄭弘儀也問，你當總統跟他們當總統有什麼不同？賴清德說，這個民眾來講比較準，但是如果從他個人的角度來看，第一他懷抱理想，因為96年飛彈危機，有感於國家的安危，所以他棄醫從政，所以大家能夠看到他的理想性。第二，他也已經完成國家的願景藍圖，希望未來能夠推動國家希望工程，對願景跟藍圖都已經完備了，那第三，也希望能夠看到他過去的從政歷練，不管是國代、立委、市長或者是行政院長，其實他每個階段都贏得社會的肯定，也解決了許多問題，那也做出了許多建樹。希望大家看到他的歷練，然後也能夠看到他的執行能力。

賴清德 立委選舉 民進黨

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