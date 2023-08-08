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財部：特別預算是良性循環
野黨抨擊政府財政狀況，財政部政務次長阮清華昨天表示，「數字會說話」，二○一八年至目前為止，政府債務還本實際金額六三三七億元，債務比率大致呈逐年下降。他說，即使加入前瞻、先進戰機特別預算等尚未執行的特別預算，預估二○二六年債務比率將維持在百分之卅上下，距離債限百分之四十點六仍有一段距離。
阮清華昨舉行臨時記者會指出，前總統陳水扁任內平均每年中央債務增加數約一八六五億元，前總統馬英九任內平均每年增加二一六八億元，而截至今年七月，蔡英文總統任內平均每年增加六○七億元債務。
針對外界質疑，蔡政府編列特別預算、分年執行，未必完全反映在蔡總統任內。阮清華回應，政府編列特別預算均有其必要性，例如公共建設可帶動經濟成長、增加稅收，形成良性循環。
對在野批評特別預算舉債規避債限、作假帳，阮清華認為這個說法「不可思議」。他說，無論是前瞻、戰機、新冠肺炎等特別預算舉債預算數，都與總預算相同，都須依公債法規定納入計算長期債務。
阮清華表示，近年中央政府總預算減少舉債，財政表現持續受國際肯定。
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