綠：審預算不是「扮家家酒」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗揚言刪除蔡政府還未動支的預算，民進黨團副書記長洪申翰反批，國家預算的編列及審議不是在玩扮家家酒，國民黨團不要情緒勒索；黨團書記長莊瑞雄指出，制定特別條例及特別預算編列都需經立法院審議，就各個委員、朝野黨團預算提案進行處理，過程公開透明，一切按公共債務法規定，誰都沒有辦法做任何隱藏。

民進黨團幹事長劉世芳則表示，蔡政府上台後延續好的特別預算，最近颱風侵襲台灣，人口眾多的都會地區沒有太多淹水狀況，這就是流域整治的成果，包括中央政府總預算的公務預算在內，沒有任何潛藏的預算不為外界所知；民眾黨團聲稱政府作假帳，但他們也有參與預算審查，當時為什麼不列舉出來？現在碰到選舉就說有潛藏預算、作假帳，完全就是「竹篙湊菜刀」。

劉世芳說，國民黨團砲轟前瞻基礎建設是「錢沾」，只是凸顯他們不解、不懂預算編列及債務上限，都用偏差方式解讀。

民進黨發言人張志豪也表示，政府任何特別預算的編列都是經立法院通過，也通過審計部審核，國民黨為了政黨私利進行政治炒作，一再惡意扭曲前瞻計畫成果，無疑是抹煞中央和地方政府與長期努力，更打臉過去公開剪綵並感謝中央協助的新北市長侯友宜等藍營縣市首長，令人遺憾。