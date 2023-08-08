蔡政府特別預算 藍批債留下任政府

蔡英文總統宣稱任內減少舉債，絕無債留子孫；財政部也親上火線說明。不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗昨天表示，蔡政府任內特別預算經費高達二點四兆元，其中多項執行期間都是到下任政府，當然算不到蔡總統身上，既然財政部不承認未來要借債，黨團將提案刪除債務餘額，讓民進黨伎倆現形。

曾銘宗與國民黨立委費鴻泰、李德維昨舉行記者會指出，回顧前瞻計畫，食安建設看不出具體績效；軌道建設建完，地方財政破產；數位建設推動資安基礎建設，詐騙更氾濫普遍；城鄉建設建更多停車場、蚊子館，「錢花完了，缺水、缺電、缺人才卻更嚴重」。

曾銘宗說，蔡政府說沒有債留子孫根本是話術、騙術，專家學者認為蔡政府這段期間增加債務一兆四千億元，蔡總統及財政部只承認舉債四三五○億元，但蔡任內分年編列十三項特別預算，總經費二兆四千九百六十六億元，蔡為何只承認四千多億元？

曾銘宗指出，新式戰機採購預算執行年度為二○二○至二○二六年、海空戰力提昇計畫採購特別預算二○二二至二○二六年執行、前瞻基礎建設第四期特別預算二○二三至二○二四年、疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算二○二三至二○二五年，這些預算執行期間都是到下一任政府。

曾銘宗批評，蔡政府不但債留子孫，還保留債務給下一任政府，二點四兆元特別預算現在真正借款只約一兆元，還有近一點二兆至一點五兆元將來借，既然蔡政府不承認債務，國民黨下會期審查預算時會提案將債務餘額刪除，看財政部是否支持。

國民黨主席朱立倫也表示，民進黨七次特別預算都是舉債，如果這不是債留子孫、債留曾孫，什麼才是？國民黨總統參選人侯友宜也說，數字會說話，蔡政府把特別預算當成常態編列，明明這個方式就是債留子孫。

國民黨立委王鴻薇也說，財政部解釋蔡英文長期債務成長只有四千多億元，堅稱至今年七月底累計長期債務為五兆八三三八億元，但財政部全球資訊網的財政統計月報至今年六月底各級政府債務未償餘額今為六兆五千億元，「太神奇了，大筆一揮就把七千億元債務給解決掉了。」