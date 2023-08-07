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郭台銘返台了！喊沒看到侯友宜關公影片 近期會詳細報告「重要事情」

【即時短評】撇開自吹自擂 拉前朝下水 真沒債留子孫？

聯合報／ 記者鄭媁
國民黨立法院黨團曾舉行記者會批評，蔡英文總統上任以來，每年都編列特別預算，敗壞財政紀律且債留子孫。圖／國民黨立法院黨團提供
國民黨立法院黨團曾舉行記者會批評，蔡英文總統上任以來，每年都編列特別預算，敗壞財政紀律且債留子孫。圖／國民黨立法院黨團提供

朝野連日來為前瞻預算爭論不休，被執政黨立委批評「太平官」後，行政部門終於集中火力反擊在野對蔡政府任內舉債的質疑。不過，審計部報告日前出爐後，又將特別預算常態化的爭議推向高峰。蔡英文總統及財政部親上火線掛保證，絕對沒有債留子孫，但事實真是如此？

蔡總統強調自己沒有債留子孫，並提及前總統馬英九、陳水扁留下的債務約為一兆四千億至一兆七千億元，她只增加四千多億元，還說政府要懂得投資未來，才能照顧人民。不僅未正面回應瘋狂舉債的質疑，還甩鍋給前朝，以「前任負債更多」的說法混淆視聽；但既然是要投資未來，若前瞻執行率不佳、錢沒有花在刀口上，賠本了誰又該負起責任？

細數七年來，蔡政府提出十三項特別預算案，總金額高達二點四兆元，但其中又有一點二至一點五兆元預算會留至下一任政府繼續編列。財政部說支出均依預算法規定，但民進黨又把特別預算不計入法定舉債上限，宣稱自己舉債最少；還反控在野黨用錯誤數據唱衰台灣。

玩文字遊戲向來是民進黨慣用的手法，「跳電」不是「缺電」、疫苗採購資料是「保存」非「封存」、確診病例不是「蓋牌」是「校正回歸」，相關金句不勝枚舉。面對外界質疑，財政部又說，重點不在能不能舉債，而是要控管債務執行成效、償債能力，增加財政韌性。

每一任政府都有可能面臨國內外經濟局勢變化、自然災害等不可抗力的狀況，確實不能一概而論。負責任的執政者，不必自吹自擂，或拉前朝政府下水，民眾更想知道的是，每一次在立法院通過的特別預算，是否有切實需求，不浪費每一分公帑？

民進黨 債務 馬英九

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